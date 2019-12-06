Политика

РБКРБКТрамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России

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Небензя обсудил с Трампом проблемы невыдачи виз российским дипломатам

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Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России

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Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз США делегатам от России в ООН

ТАСС21:04

Трамп обещал разобраться с проблемой невыдачи виз российским делегатам

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