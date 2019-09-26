Политика
Газета.RuТрамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
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Эксперт назвал условие осуществления планов Зеленского по возвращению Крыма
Московский Комсомолец06:00
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Финансы
Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей
Минфин предлагает реструктурировать долги российских регионов перед бюджетом.
Известия 08:01
Происшествия
В центре Новосибирска горит жилой дом
Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.
Сиб.фм 06:53
Авто
Кроссовер Dongfeng AX4 поступит на рынок России в декабре
Автоновости дня вчера в 10:35
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Кино
Названа дата премьеры документального фильма о Децле
Культуромания 08:37
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Футбол
Месси отказывается верить в свою травму
Газета.Ru 07:53
Происшествия
Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло
Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 09:18
Политика
Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.
Взгляд.ру 07:35
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации
Госдепартамент США признает свои обязательства перед ООН.
Национальная служба новостей 07:18
Политика
Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 09:16
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ 06:53
Политика
Киев перегнул палку с ПАСЕ – украинскую делегацию могут лишить полномочий
Демарш украинского руководства, которое сформировало новую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы и отказалось ее туда отправлять, может вообще лишить Киев представительства в организации.
Новостной фронт 09:27
Происшествия
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Петербурге
Врачи скорой помощи подрались с пациенткой больницы в Санкт-Петербурге.
Время Пресс 09:22
Авто
Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Футбол
В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах
В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.
Inkazan 05:31
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
РИА Новости вчера в 22:41
Политика
Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Lenta.ru 08:44
Авто
Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы
Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
UsedCars.ru вчера в 09:55
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» с военным спутником
С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником.
Российская газета 04:15