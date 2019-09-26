с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

Происшествия В центре Новосибирска горит жилой дом Загорелась крыша многоэтажного жилого дома по адресу улица Советская, 15.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Происшествия Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Происшествия Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.

Политика Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия Суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло Басманный суд отпустил на свободу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Лукашенко предложил Киеву транспортировать нефть в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Киеву поставлять нефть на белорусские НПЗ через украинскую территорию, а затем получать выработанные нефтепродукты.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским В США опубликовали текст жалобы председателю спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, поданная сотрудником разведки по поводу телефонного разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.

Политика Киев перегнул палку с ПАСЕ – украинскую делегацию могут лишить полномочий Демарш украинского руководства, которое сформировало новую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы и отказалось ее туда отправлять, может вообще лишить Киев представительства в организации.

Авто Audi презентовала «заряженные» Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback «Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.

Футбол В РФС изучат ситуацию с закрытием фанатов «Спартака» на матче в Челнах В Российском футбольном союзе (РФС) изучат ситуацию с фанатами московского «Спартака», которая произошла во время матча 1/16 финала Кубка России по футболу с «КАМАЗом» в Набережных Челнах.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.

Политика Лукашенко раскрыл роль Януковича в ухудшении отношений между Россией и Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что российско-украинские отношения испортились еще в период правления бывшего президента Украины Виктора Януковича.