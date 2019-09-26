Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
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с чего всё началось
Трамп, говоря о присоединении Крыма к России, заявил, что это произошло при администрации президента США Барака Обамы, и реакция Вашингтона на ситуацию тогда была «ненадлежащей», передает
 УНИАН.
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