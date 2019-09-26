с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

Политика Лавров напомнил об идее Сталина о штаб-квартире ООН в Сочи EADaily напоминает, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ему и ряду членов верхней палаты парламента (всего 10 человек) не дали визы на въезд в США, в связи с чем они не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

Происшествия МЧС обновило данные по пострадавшим при ЧП с самолетом в Барнауле После жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле за медицинской помощью обратились 23 человека, из них пятеро были направлены в больницы.

Происшествия Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.

Политика В Кремле назвали цель послания Путина странам НАТО о размещении РСМД Послание президента РФ Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации и роста напряженности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя осторожную реакцию НАТО на предложение Кремля по введению моратория на развертывание ракет ДРСМД.

Шоу-бизнес Онколог сравнил рак у Хворостовского, Фриске и Заворотнюк Стресс мог спровоцировать развитие рака мозга у артистов Дмитрия Хворостовского, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Политика Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.

Культура Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.

Армия и оружие В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.

Общество Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Политика Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.

Авто Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК).

Политика Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Политика Лукашенко предложил помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса Лукашенко на встрече с украинскими журналистами подчеркнул, что белорусские власти делают и продолжат делать все от них зависящее для достижения мира в Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта районам Донбасса и так далее.

Экономика В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.