Политика
Газета.RuТрамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом о принадлежности Крыма
Аргументы и Факты - Крым02:45
Вопросы Крыма и энергетики: Зеленский сообщил подробности беседы с Трампом
Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Политика
Лавров напомнил об идее Сталина о штаб-квартире ООН в Сочи
EADaily напоминает, ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что ему и ряду членов верхней палаты парламента (всего 10 человек) не дали визы на въезд в США, в связи с чем они не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Евразия Daily вчера в 18:19
Политика
Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России
Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.
РИА Новости 02:08
Происшествия
МЧС обновило данные по пострадавшим при ЧП с самолетом в Барнауле
После жесткой посадки самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в Барнауле за медицинской помощью обратились 23 человека, из них пятеро были направлены в больницы.
Известия вчера в 13:37
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка со спутником Минобороны
Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк с космическим аппаратом, созданным в интересах Минобороны России.
РБК 04:26
Происшествия
Российская гей-пара с усыновленными мальчиками попросила убежища в США
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев, усыновившие двух детей, попросили политического убежища в США.
Вести.Ru 04:09
Политика
В Кремле назвали цель послания Путина странам НАТО о размещении РСМД
Послание президента РФ Владимира Путина о размещении ракет средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации и роста напряженности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя осторожную реакцию НАТО на предложение Кремля по введению моратория на развертывание ракет ДРСМД.
РИА Новости 04:52
Шоу-бизнес
Онколог сравнил рак у Хворостовского, Фриске и Заворотнюк
Стресс мог спровоцировать развитие рака мозга у артистов Дмитрия Хворостовского, Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.
URA.Ru 04:56
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru вчера в 10:06
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Культура
Полиглот Дмитрий Петров нашел ключ к изучению татарского языка
По словам Дмитрия Петрова, для изучения татарского языка необходимо усвоить несколько фундаментальных принципов, представляющих из себя некий стержень языковой структуры, на который в свою очередь нанизывается лексический запас.
Sntat.ru 02:30
Армия и оружие
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии
Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника
Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.
Эхо Москвы 02:04
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Авто
Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год
Среднегодовые темпы роста рынка электромобилей к 2025 году могут достичь 30%, следует из исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (есть у РБК).
РБК вчера в 17:00
Происшествия
Прокуратура подтвердила факт насилия над заключенным пермской колонии
Российская газета 04:32
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Политика
Лукашенко предложил помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса
Лукашенко на встрече с украинскими журналистами подчеркнул, что белорусские власти делают и продолжат делать все от них зависящее для достижения мира в Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта районам Донбасса и так далее.
Интерфакс 04:08
Футбол
Юсупов — о проблемах «Динамо»: если не забиваешь, уверенность уходит
Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов поделился мнением о проблемах своего клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат 03:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Экономика
В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица
Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
РБК вчера в 23:00
Футбол
Капитан сборной Никарагуа уличил ФИФА в фальсификации голосов за Месси
Капитан сборной Никарагуа по футболу Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос за Лионеля Месси при выборе тройки лучших игроков года по версии ФИФА.
РИА Новости 02:55