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РБК
РБК

Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что широкое распределение вакцины против коронавируса COVID-19 среди населения США начнется в октябре.В источнике
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Фонтанка.Ру

Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»

Фонтанка.Ру02:28
Газета.Ru

Трамп представил план распределения вакцины от COVID-19 среди населения

Газета.Ru17:35
Интерфакс

Трамп заявил, что США начнут массовую вакцинацию от COVID-19 в октябре

Интерфакс18:32
Lenta.ru

Трамп назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в США

Lenta.ru18:15
ТАСС

Администрация США планирует начать распределение вакцины от COVID-19 в середине октября

ТАСС18:03
РБК

Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США

РБК19:38
РИА Новости

Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре

РИА Новости17:33

Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз

Студент Самарского университета Сергей Репин получил патент на технологию, снижающую затраты на печать металлом на 3D-принтерах более чем в девять раз, по сравнению с существующими аналогами.
Принтер студента из Самары удешевит 3D-печать металлом в девять раз
Российская газета03:43
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Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского

Ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Газета.Ru04:04
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Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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