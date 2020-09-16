Трамп назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в США
Смотрите также
Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
«Надо было падать каждый день». Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Ураган «Салли» у южного побережья США усилился до второй категории
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
ОЗХО получила от Германии запрос на помощь по ситуации с Навальным
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Трамп назвал сроки появления вакцины от коронавируса в США
Соратники Навального нашли в Томске бутылку со «следами боевого яда»
Сенатор назвал польских пилотов виновными по делу Качиньского
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
«Надо было падать каждый день». Адвокат рассказал о травмах Легкоступовой
Американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что широкое распределение вакцины против коронавируса COVID-19 среди населения США начнется в октябре.В источнике
Подробнее о событии