Политика
ИзвестияТрамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. В ходе брифинга 26 мая американский лидер указал, что Вашингтон не готовит санкции, но преподнесет Пекину «нечто мощное».
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Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Футбол
Джикия - о большой зарплате: почему я должен от нее отказываться?
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о больших зарплатах в футбольном мире, передает Forbes.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты
Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
Общество
С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Политика
В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Экономика
Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%
Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:10
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Общество
Магазинам в Забайкалье изменили график работы из-за COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ограничил работу магазинов непродовольственных товаров из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 19:04
Футбол
«Бавария» обыграла «Боруссию» и оторвалась на семь очков в Бундеслиге
"Бавария" одержала победу в центральном матче 28-го тура Бундеслиги, справившись с дортмундской "Боруссией" благодаря единственному голу Йозуа Киммиха, и сделала решительный шаг к чемпионству.
Газета.Ru 17:12
Армия и оружие
Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии
На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Футбол
«Реал» продлил контракт с Каземиро до 2023 года
Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Каземиро, утверждает Marca.
Sport24.ru 18:02
Экономика
ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.
Коммерсантъ 12:32
Авто
ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»
«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 24 мая в 13:38
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Здоровье
В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса
Piter.tv 03:10
Армия и оружие
Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих
Уточняется, что из них в госпиталях ведомства находятся 663 человека, еще 383 военнослужащих лечат в изоляторах по месту службы, 18 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 456 находятся дома на изоляции.
Известия 19:03
Происшествия
Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»
Полиция провела плановую проверку на продуктовом рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе группы "Киевская площадь", которой принадлежит рынок.
Интерфакс 08:17
Здоровье
Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 00:26
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Общество
Жена министра Ющука возглавила сахалинский дом ветеранов
Назначенный директор Сахалинского областного специализированного дома ветеранов и инвалидов, Ольга Васильевна Ющук, имеет высшее экономическое образование, большой опыт работы на руководящих должностях, в том числе в системе социальной защиты.
Сахалин.Инфо вчера в 21:58
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Экономика
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
Экономика
Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс 09:56