Политика

ИзвестияИзвестияТрамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. В ходе брифинга 26 мая американский лидер указал, что Вашингтон не готовит санкции, но преподнесет Пекину «нечто мощное».
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Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

Коммерсантъ18:56

Трамп пообещал дать «мощный» ответ Пекину из-за Гонконга

REGNUM18:09

Трамп намерен скоро сделать заявление о возможных санкциях против Китая из-за Гонконга

ТАСС17:15

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом из-за действий в отношении Гонконга

Lenta.ru17:45

Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Взгляд.ру17:40

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

РИА Новости17:21

Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

News.ru18:00
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Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Футбол

Джикия - о большой зарплате: почему я должен от нее отказываться?

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился мнением о больших зарплатах в футбольном мире, передает Forbes.
Газета.Ru 14:05
Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Армия и оружие

С-400 на авиабазе «Хмеймим» прикрыли иранские самолёты

Иранские военные самолеты в течение некоторого времени перебрасывают вооружение на сирийскую территорию, а Израиль не может их атаковать.
Территория новостей 08:53
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Общество

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа туристических объектов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»

Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым.
RT на русском 13:08
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
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Экономика

Оборот розничной торговли в России в апреле рухнул на 23,4%

Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года упал на 23,4% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 2 трлн 104,2 млрд рублей, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:10
Фигурное катание

Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
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Общество

Магазинам в Забайкалье изменили график работы из-за COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ограничил работу магазинов непродовольственных товаров из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 19:04
Футбол

«Бавария» обыграла «Боруссию» и оторвалась на семь очков в Бундеслиге

"Бавария" одержала победу в центральном матче 28-го тура Бундеслиги, справившись с дортмундской "Боруссией" благодаря единственному голу Йозуа Киммиха, и сделала решительный шаг к чемпионству.
Газета.Ru 17:12
Армия и оружие

Неизвестные атаковали колонну военных США в Сирии

На колонну американских военных и курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) совершено нападение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает 26 мая агентство САНА.
Известия 19:16
Футбол

«Реал» продлил контракт с Каземиро до 2023 года

Мадридский «Реал» продлил контракт с полузащитником Каземиро, утверждает Marca.
Sport24.ru 18:02
Экономика

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.
Коммерсантъ 12:32
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Авто

ГАЗ запатентовал новую «ГАЗель NN»

«Группа ГАЗ» запатентовала в России целую линейку «ГАЗелей» нового поколения (NN).
Автоновости дня 04:17
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Общество

Пробные ЕГЭ пройдут без школьников

В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 24 мая в 13:38
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Здоровье

В ВОЗ предупредили о втором пике коронавируса

Piter.tv 03:10
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Армия и оружие

Минобороны рассказало о ситуации с коронавирусом среди военнослужащих

Уточняется, что из них в госпиталях ведомства находятся 663 человека, еще 383 военнослужащих лечат в изоляторах по месту службы, 18 — в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, а 456 находятся дома на изоляции.
Известия 19:03
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Происшествия

Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

Полиция провела плановую проверку на продуктовом рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе группы "Киевская площадь", которой принадлежит рынок.
Интерфакс 08:17
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Здоровье

Доктор Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский предсказал негативные последствия, к которым могут привести жесткие карантинные меры.
Live24 00:26
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Общество

Жена министра Ющука возглавила сахалинский дом ветеранов

Назначенный директор Сахалинского областного специализированного дома ветеранов и инвалидов, Ольга Васильевна Ющук, имеет высшее экономическое образование, большой опыт работы на руководящих должностях, в том числе в системе социальной защиты.
Сахалин.Инфо вчера в 21:58
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Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр

Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
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Экономика

Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде.
Интерфакс вчера в 05:09
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Происшествия

Пьяная мать из Подмосковья общалась в секс-чате при сыне-подростке

Оka.fm 04:30
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ранее ожидавшимся снижением на 3,9%.
Интерфакс 09:56
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