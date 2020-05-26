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Общество Магазинам в Забайкалье изменили график работы из-за COVID-19 Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ограничил работу магазинов непродовольственных товаров из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

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