Политика

ИзвестияИзвестияТрамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. В ходе брифинга 26 мая американский лидер указал, что Вашингтон не готовит санкции, но преподнесет Пекину «нечто мощное».
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

News.ru18:00

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

Коммерсантъ18:56

Трамп пообещал дать «мощный» ответ Пекину из-за Гонконга

REGNUM18:09

Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

РБК19:28

Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Взгляд.ру17:40

Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

РИА Новости17:21

Трамп намерен скоро сделать заявление о возможных санкциях против Китая из-за Гонконга

ТАСС17:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
Российская газета вчера в 13:13
4
Политика

Путин: Пик коронавируса в России пройден

На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
245
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
3K
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
1,7K
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
90
Здоровье

Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора предупредили курильщиков о повышенном риске тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
Online47.ru 21:56
Футбол

Дзюба назвал позорищем ситуацию с уходом Семина из «Локомотива»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.
Свободная Пресса 10:30
Армия и оружие

СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
5
Общество

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Общество

Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес

В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском 21:15
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Космос

На космодроме Восточный заканчивается Годовое техническое обслуживание

На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Союз-2" космодрома Восточный заканчивается традиционное Годовое техническое обслуживание.
Телепорт 24 мая в 20:00
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
60
Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
1K
Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
207
Политика

Путин бросил ручку в ходе совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
3,1K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Греции

Других подробностей произошедшего не приводится. Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая землетрясение произошло у берегов Вануату.
REGNUM 22:09
Здоровье

Число умерших от коронавируса выросло в Бурятии и Забайкалье

В регионе зарегистрировано 1313 случаев заражения (+59 за сутки), из больниц выписано 618 человек.В больницах Бурятии 14 пациентов в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.В Забайкалье за сутки умерли два человека, рассказали в оперативном штабе региона.
Тайга.инфо вчера в 22:45
Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor вчера в 08:32
29
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,2K
Политика

Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции

В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
7
Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
202
Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Газета.Ru 12:04
633
Здоровье

Биолог попросила не стремиться скорее переболеть коронавирусом

Не стоит спешить скорее переболеть коронавирусом, ведь, чем позже человек заразиться им, тем больше шансов, что он получит эффективное лечение и болезнь пройдет в легкой форме.
Газета.Ru 21:42
2
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
1,2K
Происшествия

Семья с семилетним ребенком утонула в реке в Жигаловском районе

ИА Альтаир 06:37
3
Общество

Черногория открывает границы для туристов

Газета.Ru 11:54
24
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
8
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим

Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
3,6K
Экономика

Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста

Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
23
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное