Политика
РБКТрамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге
Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Общество
Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
РБК 17:02
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском 10:31
Здоровье
Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса
Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Здоровье
Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции
Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
Business Class (Пермь) 11:35
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске перекроют завтра
Завтра, 26 мая, будет полностью перекрыто движение на мосту через реку Зея на выезде из Благовещенска.
ИА Порт Амур вчера в 00:36
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Кино
Netflix опубликовал трейлер последнего сезона «Тьмы»
Стриминговый сервис Netlix опубликовал тизер третьего, последнего сезона немецкого научно-фантастического триллера "Тьма".
Газета.Ru 09:56
Кино
Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая
iReactor вчера в 08:32
Культура
«Русские сезоны» покажут выступления российских коллективов
«Работая онлайн, „Русские сезоны“ продолжают выступать уникальной площадкой для коллективов России, интересных как российскому, так и зарубежному зрителю!» — отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.
Культуромания 24 мая в 04:56
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
Политика
Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей
Необходимо проработать вопрос консульского учета выезжающих за рубеж на учебу несовершеннолетних для предотвращения сложностей с поиском российских детей, участвующих в международных образовательных программах, с которыми столкнулись во время пандемии, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 20:48
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ 24 мая в 15:49
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
Общество
Российские авиакомпании снизили цены на билеты
Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 09:35
Армия и оружие
Hot Cars составило список самой странной техники России
Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
ПолитРоссия 24 мая в 05:47
Происшествия
Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите
Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.
ZAB.RU 20:48
Кино
Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу
Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
REGNUM вчера в 21:38
Космос
Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе
Внутри создали два вида атмосферного давления: 7 миллибар – как на Марсе и 1000 миллибар – характерное для Земли.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:12
Игры
The Last of Us: Part II запретили на Ближнем Востоке
Sony еще не успела прокомментировать ситуацию, поэтому точные причины запрета неизвестны, но они, вероятно, связаны либо с сексуальным контентом, либо с затронутыми темами ЛГБТ.
Evo-rus.com 14:00
Футбол
Шикарная невеста Роналду попала на обложку модного журнала
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку модного журнала Women's Health.
Спорт-Экспресс 15:18
Футбол
«Уфу» могут купить Red Bull или владельцы «Ман Сити»
Одним из вариантов являются владельцы «Манчестер Сити» и других клубов в мире.
Все про Спорт ру 13:59
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru вчера в 13:45
Единоборства
Вандерлею Силве предложили 10 миллионов долларов за бой с Тайсоном
Экс-чемпиону PRIDE в среднем весе и бывшему бойцу UFC и Bellator Вандерлею Силве предложили внушительный гонорар за возможный бой против экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона.
Спорт-Экспресс 03:27