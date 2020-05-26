Политика

РБКРБКТрамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить о мерах в отношении Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом он сообщил журналистам, видеозапись опубликована в Twitter Белого дома.
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Трамп пригрозил Китаю «мощными» мерами из-за ситуации в Гонконге

РБК19:28

Трамп пригрозил Китаю «мощным» ответом за действия в Гонконге

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Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Взгляд.ру17:40

Трамп готовит заявление о мерах в отношении КНР

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Трамп пообещал дать «мощный» ответ Пекину из-за Гонконга

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Трамп анонсировал «мощный» ответ Китаю за действия в Гонконге

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Трамп намерен скоро сделать заявление о возможных санкциях против Китая из-за Гонконга

ТАСС17:15
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Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
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Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов

Компания Easy4 несколько недель назад прекратила подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке.
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Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском 10:31
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Минздрав: 101 медик умер в России из-за коронавируса

Минздрав России ведет регистр умерших от коронавируса COVID-19 медиков, сообщила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова.
Коммерсантъ 10:54
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Политика

Источник сообщил о переносе даты саммита ШОС

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который был запланирован на 22-23 июля в Санкт-Петербурге, перенесён.
RT на русском 20:42
Здоровье

Роспотребнадзор: Пермский край не готов ко второму этапу снятия ограничений самоизоляции

Как рассказал г-н Костарев, чтобы перейти на следующий этап смягчения режима самоизоляции, три эпидемических показателя (коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения методом ПЦР) должны соответствовать нормам Роспотребнадзора.
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Мост через Зею в Благовещенске перекроют завтра

Завтра, 26 мая, будет полностью перекрыто движение на мосту через реку Зея на выезде из Благовещенска.
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
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Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Кино

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Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

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Культура

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«Работая онлайн, „Русские сезоны“ продолжают выступать уникальной площадкой для коллективов России, интересных как российскому, так и зарубежному зрителю!» — отметил директор АНО «Русские сезоны» Алексей Лебедев.
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Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

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Общество

Дочь детского писателя Успенского выступила против премии его имени

REGNUM 09:09
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Политика

Кузнецова призвала заняться консульским учетом учащихся за рубежом детей

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Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
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Общество

Российские авиакомпании снизили цены на билеты

Российские авиакомпании резко снизили цены на билеты на рейсы, вылетающие из Москвы в другие города страны и обратно в июне, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 09:35
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Армия и оружие

Hot Cars составило список самой странной техники России

Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 17:00
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Сотрудник Росгвардии осужден за организацию занятия проституцией в Чите

Сотруднику Росгвардии был назначен штраф 150 тысяч рублей, а его знакомой 100 тысяч рублей.
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Кино

Продюсер фильмов про Джейсона Борна хочет перезапустить франшизу

Лос-Анджелес, США, 26 мая 2020, 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы.
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Космос

Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе

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