Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.

Трамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии

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