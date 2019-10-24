Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыТрамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
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Трамп объяснил присутствие военных США на нефтяных объектах в Сирии

РБК14:05

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

RT на русском12:03

Трамп пообещал не дать террористам захватить нефтяные месторождения в Сирии

Газета.Ru12:07

Трамп снова включает заднюю. Нефтяные объекты в Сирии будут охраняться американцами

Фонтанка.Ру11:54

Трамп: США не позволят ИГ восстановить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

ТАСС11:50

Трамп предложил курдам занять нефтяные поля в Сирии

РИА Новости12:55

США мешают вернуть Сирии захваченные курдами-оккупантами нефтяные месторождения — эксперт

ФАН11:08
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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RT на русском 11:38
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Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
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Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
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Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
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ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии

Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
ТАСС 19:29
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Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес

2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
Чемпионат вчера в 18:04
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие

Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине

Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
Красная весна 14:01
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Правительство ограничит цены на размещение в отелях Петербурга во время Евро 2020

Властям Петербурга документ рекомендует информировать владельцев гостиниц о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания.
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Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
Спорт

Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
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Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге

Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
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Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
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Армия и оружие

Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции

В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.
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Политика

Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР

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В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%

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Электричка насмерть сбила мужчину в Москве

Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
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Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
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Министр экономики Японии подал в отставку

В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Коммерсантъ 20:38
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне

В прошлом сезоне в составе «синих мундиров» россиянин провёл 89 игр, став автором 33 шайб и 65 голевых передач.
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«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии

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В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии

В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.
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Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

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