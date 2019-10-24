Армия и оружие
Аргументы и ФактыТрамп объяснил, почему военные США находятся у нефтяных полей в Сирии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объяснил, почему американские солдаты остались в деревнях около нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
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Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Наука
Мышей научили водить автомобиль
Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры
Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Космос
Исследовательский зонд НАСА TESS присоединяется к поиску разумной жизни
Ученые, работающие над миссией космического агентства Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), будут сотрудничать с проектом Breakthrough Listen, стоимостью 100 миллионов долларов, в поисках внеземного разума (SETI), объявили члены обеих команд 23 октября.
Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Губернатор Приморья поднял себе зарплату на 200 тыс. рублей в месяц
Согласно проекту, зарплата губернатора в 2020 году составит 7,25 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем он получает сейчас.
Политика
ЕС призвал к проведению второго тура выборов президента в Боливии
Страны Европейского союза призвали к проведению второго тура президентских выборов в Боливии.
Единоборства
Названы судьи и рефери боя Ковалёв — Альварес
2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса.
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Армия и оружие
Генерал армии: после развала СССР лучшее оружие досталось Украине
Лучшее вооружение после развала СССР досталось Украине, заявил на пресс-конференции бывший начальник Генерального штаба РФ Николай Макаров, 24 октября сообщает ТАСС.
Футбол
Правительство ограничит цены на размещение в отелях Петербурга во время Евро 2020
Властям Петербурга документ рекомендует информировать владельцев гостиниц о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания.
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
Спорт
Глава РУСАДА: Мы стали рецидивистами
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус ответил на слова бывшего министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова, который заявил, что намерен бороться за продление отстранения России от мирового спорта.
Общество
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Армия и оружие
Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции
В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.
Политика
Американские СМИ оценили прилет Ту-160 в ЮАР
Авто
В сентябре в Петербурге производство машин упало на 15%
Происшествия
Электричка насмерть сбила мужчину в Москве
Электропоезд насмерть травмировал мужчину на платформе «Маленковская» ярославского направления в Москве.
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Политика
Министр экономики Японии подал в отставку
В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Хоккей
Панарин обокрал защитника и эффектно забросил пятую шайбу в сезоне
В прошлом сезоне в составе «синих мундиров» россиянин провёл 89 игр, став автором 33 шайб и 65 голевых передач.
Футбол
«Барселона» оставила раздевалку в Праге в ужасном состоянии
Армия и оружие
В НАТО заметили прогресс в ситуации на севере Сирии
В НАТО увидели улучшение ситуации на севере Сирии. Такое заявление сделал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.