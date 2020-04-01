Общество

РЕН ТВРЕН ТВТрамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть

Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть. Об этом Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне.
Читать в источнике
Комментировать221

Подробнее о событии

Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Газета.Ru04:11

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфаксвчера в 19:31

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ruвчера в 19:47

Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 19:28

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАССвчера в 19:21

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ruвчера в 19:55

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБКвчера в 21:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:15, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru 18:16
Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС 18:44
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

Bimru.ru 12:35
Общество

В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса

На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 03:58
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 11:21
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Наука

В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес

Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
Rusargument 15:37
Общество

Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России

В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:33
Авто

Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny

Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.
Somanyhorses вчера в 04:27
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 09:21
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:48
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Ведомости 20:04
Кино

Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены

Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
Bimru.ru 05:39
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Культура

Якубович рассказал, как хотел уйти с «Поля Чудес»

Популярный телеведущий Леонид Якубович рассказал о желании уйти с шоу «Поле чудес» в начале карьеры.
ФАН 19:31
Общество

Более 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ

«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.
ИА Красная Весна 16:03
Общество

Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом

Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Новосибирские новости 08:04
Политика

Россия меняет дату окончания Второй мировой войны

Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 07:15
Общество

Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции

Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 16:29
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Технологии

Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis

Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
CyberSport.ru 12:09
Происшествия

Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции

Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
Российская газета 08:35
Наука

Конец фильма: что видят люди перед смертью

Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
Популярная механика 06:18
Наука

Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное