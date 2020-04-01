Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть. Об этом Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне.

Трамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть

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Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

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Общество Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Авто Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.

Здоровье В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.

Происшествия В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19 Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Кино Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.

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Политика Россия меняет дату окончания Второй мировой войны Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Общество Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

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