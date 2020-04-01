Общество
РЕН ТВТрамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть
Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть. Об этом Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне.
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Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией
Lenta.ruвчера в 19:47
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Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Общество
В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса
На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции.
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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
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Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
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Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
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В Антарктиде был обнаружен доисторический тропический лес
Международная команда ученых обнаружила в керне, который был добыт с морского дна в 900 километрах от Южного полюса, следы тропического леса мелового периода.
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Названы темпы роста эпидемии коронавируса в России
В России нет взрывного роста по коронавирусу, несколько дней коэффициент прироста составляет 1,2, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авто
Suzuki готовит пятидверный вариант модели Jimny
Японский автопроизводитель собирается вывести на рынок пятидверную модификацию своего самого популярного внедорожника Suzuki Jimny.
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В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом
Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
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Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Кино
Переговоры Киану Ривза с Marvel почти завершены
Наверное, совершенно естественным выглядит и то, что сотрудничество между Marvel и знаменитым голливудским актером Киану Ривзом ожидалось уже очень давно, а теперь надежды на это подтверждаются практически в полной мере.
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Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Культура
Якубович рассказал, как хотел уйти с «Поля Чудес»
Популярный телеведущий Леонид Якубович рассказал о желании уйти с шоу «Поле чудес» в начале карьеры.
Общество
Более 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ
«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.
Общество
Прилетевших из Таиланда новосибирцев поместят в обсерватор за городом
Пассажиров рейса S7 Airlines, прилетевшего в Новосибирск из Таиланда в среду, 1 апреля, отправят на строгий карантин.
Политика
Россия меняет дату окончания Второй мировой войны
Предлагается установить новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и исключить действующую памятную дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Общество
Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции
Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Технологии
Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis
Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
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Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции
Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
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Конец фильма: что видят люди перед смертью
Обычно речь идёт о пациентах больниц, побывавших в состоянии клинической смерти — на долю таких людей приходится основная часть специфических воспоминаний.
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Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".