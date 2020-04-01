Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на черное золото уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Общество В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.

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Происшествия Подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом на Кубани На сегодня проведено 10306 лабораторных исследований на новую инфекцию, из них 22 оказались положительными и подтверждены новосибирским научным центром «Вектор».

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Общество В России ожидается дефицит сигарет из-за коронавируса «Остановка производства и реализации сигарет спровоцирует ажиотажный спрос и, несмотря на наличие торговых запасов, приведет к дефициту», — цитирует ее «Фонтанка».

Авто Китайский конкурент Renault Arkana поступит в продажу в мае Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, первые товарные паркетники GS4 Coupe и GS4 PHEV появятся у поднебесных дилеров в мае, а в Россию стандартный GAC GS4 приедет до конца 2020 года.