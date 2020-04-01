Общество

BFM.ruBFM.ruТрамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия. Как пишет ТАСС, об этом на брифинге в Белом доме объявил Дональд Трамп. Он отметил, что обвал мировых цен на черное золото уже привел к тому, что в некоторых странах вода стала дороже нефти.
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Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

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Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

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News.ruвчера в 19:55

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфаксвчера в 19:31
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Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
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Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
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