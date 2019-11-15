Политика

ИзвестияИзвестияТрамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году. Об этом 14 ноября сообщает Associated Press.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины

Известия01:42

Трамп отказался от помощи Украины ради победы над Байденом на выборах

РБКвчера в 22:39

Трамп отказался от помощи Украины в победе над Байденом

РЕН ТВвчера в 22:21

Трамп собирается обойти Байдена на выборах без «помощи Украины»

Газета.Ru02:46

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

ТАССвчера в 22:09

Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Российская газетавчера в 22:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Саперов ЮВО на Северном Кавказе одели в защитные костюмы «Сокол»

Это Кавказ 02:22
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Наука

Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни

У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.
РИА Новости вчера в 11:43
Авто

Компания Haval въезжает в дилерские центры Ford

Тарантас Ньюс вчера в 09:06
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Вести.Ru 02:25
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 17:02
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия вчера в 18:19
Армия и оружие

Дамаск предложил курдам совместную борьбу против Турции в Сирии

Дамаск предложил проживающим на северо-востоке Сирии курдам вместе бороться против военного присутствия Турции в стране.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор участнику смешанных боев Марку Белых.
Российская газета 00:59
Политика

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Известия вчера в 05:42
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Мировой показ компактного седана Nissan нового поколения был еще весной, тогда показали версию для США, там она получила название Versa.
SpeedMe вчера в 14:20
Общество

Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Ведомости 01:50
Здоровье

Названы основные признаки чрезмерного употребления алкоголя

Психолог Клаудия Бернат уверена, что это может быть первым признаком того, что алкоголь становится проблемой.
Профиль вчера в 07:45
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Ольга Серябкина в видеоблоге «Алена, блин!» сообщила, что однажды подралась с бывшей партнершей по группе Serebro Еленой Темниковой.
Вести Подмосковья 02:10
Общество

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

Национальная служба новостей 03:19
Происшествия

Россиянин из мести сжег Jaguar хоккеиста

По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
Lenta.ru 03:30
Общество

Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву

РИА Новости 03:26
Политика

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Коммерсантъ вчера в 16:24
Экономика

«Юлмарт» может перейти кредиторам

"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Piter.tv вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джо Байден
Американский политик
Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное