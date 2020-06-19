Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и "розуэлльском инциденте".

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.

Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО

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