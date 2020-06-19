Политика
РИА НовостиТрамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО
Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и "розуэлльском инциденте".ТАССвчера в 21:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Футбол
Матч «Сочи» – «Ростов» могут перенести на 19 июля
Представители "Сочи" уже заявили, что отказываются переносить игру на другую дату. Матч с ростовским клубом должен пройти 19 июня.
Вести.Ru вчера в 09:21
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами
Действующее постановление правительства «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности», принятое в октябре 2015 года, утратит силу до конца 2020 года в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», сообщил РБК представитель Минприроды.
РБК 01:30
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Известия вчера в 21:32
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Происшествия
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУСК региона.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Раскрыта сумма алиментов и новая дата развода Пелагеи с Телегиным
Никулинский суд Москвы назначил новую дату по слушанию бракоразводного процесса между Пелагеей и ее супругом, хоккеистом Иваном Телегиным.
Городовой вчера в 08:58
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Общество
Песков подтвердил обсуждение повышения налога для богатых
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что окончательных решений по повышению НДФЛ для обеспеченных граждан пока не принималось.
Профиль вчера в 06:40
Общество
В Кузбассе за сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 19 июня, за прошедшие сутки выявлен 61 случай заражения коронавирусом.
REGNUM 00:36
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита газа
Иван Руднев / РИА "Новости" Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон в интервью ресурсу OilPoint заявил, что компания "Газпром" начала разбирать трубы для транзита газа.
РЕН ТВ 16 июня в 11:55
Футбол
Эррера: на дне рождения Неймара жена не отпускала меня даже в туалет
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения бразильского форварда Неймара.
Чемпионат вчера в 22:58
Политика
В ООН признали собственную неэффективность после слов Путина
Руководство ООН признает, что организация работает не так эффективно, как могла бы.
Lenta.ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 17 июня в 03:13
Кино
Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля
В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура 16 июня в 05:47
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 17 июня в 08:30