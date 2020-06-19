Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.
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Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов об НЛО

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