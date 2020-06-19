Политика
ТК ЗвездаТрамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.
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Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru вчера в 05:08
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для зрения болезни
Мясников отметил, что самыми распространенными заболеваниями, которые пагубно влияют на зрение являются сахарный диабет и гипертония.
Аргументы недели 02:59
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости вчера в 04:36
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Общество
Власти Чувашии решили организовать похороны Игнатьева
В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева.
Московский Комсомолец 02:33
Транспорт
Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты
Во время учебного года школьники смогут купить билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе со скидкой 50%.
РБК 04:28
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Общество
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:22
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч человек выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Кино
Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля
В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура 16 июня в 05:47
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
Наука
Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз
НТВ 17 июня в 13:52
Политика
Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на один год
Агентство уточняет, что послы стран-членов Европейского Союза согласовали продление ограничительных мер в отношении России 11 июня.
Говорит Москва вчера в 08:24
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия вчера в 06:41
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru вчера в 10:44
Игры
Лето гейминга в разгаре: Создатель Divinity показал часовую демо-версию Baldur’s Gate 3, и она выглядит великолепно
Srnsk 03:23
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Игры
Новая Crash Bandicoot получила возрастной рейтинг — опубликованы обложка и название игры
Помимо возрастного рейтинга комитет опубликовал обложки игры для PlayStation 4 и Xbox One (с указанием на совместимость с Xbox Series X), другие платформы на сайте не упоминаются.
CyberSport.ru 01:04
Происшествия
Источник назвал возможную причину стрельбы на севере Москвы
Севастьян Путинцев, который, как предполагается, устроил стрельбу в квартире на севере Москвы, сделал это из ревности, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:08
Киберспорт
«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21
Спорт-Экспресс вчера в 19:25