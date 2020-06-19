Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаТрамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.
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с чего всё началось

Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов об НЛО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.
РИА Новости00:57

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Трамп намекнул, что слышал «кое-что» об инопланетянах

Московский Комсомолец02:45

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Трамп пообещал подумать над рассекречиванием материалов об НЛО

Газета.Ruвчера в 23:12

Трамп пообещал подумать о рассекречивании документов о НЛО

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Трамп пообещал подумать над снятием грифа секретности с материалов об НЛО

Известиявчера в 22:24

«Это интересно»: Трамп подумает над рассекречиванием материалов об НЛО

РЕН ТВвчера в 21:24

Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о НЛО

ТАССвчера в 21:23
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В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

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Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

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Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель

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Общество

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары

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Общество

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Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

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На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина

«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

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Стартовали продажи нового Renault Kaptur

С 15 июня в России стартовали продажи нового Renault Kaptur.
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Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
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Как определить рак по запаху, рассказала врач

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год

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Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

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Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
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В России создан гражданский вариант арктического вертолёта

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Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

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«Реал» обыграл «Валенсию» в матче чемпионата Испании

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Помпео назвал Болтона предателем

Госсекретарь США Майк Помпео счел экс-помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона предателем.
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Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Плющенко вызвал на ринг Навального

Плющенко напомнил, что раньше мужчины выясняли отношения на дуэли, поэтому фигурист готов провести с Навальным боксерский бой.
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Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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