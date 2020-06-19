Политика
ТК ЗвездаТрамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена.РИА Новости00:57
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