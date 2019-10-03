Политика
SM NewsТрамп пообещал поладить с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поладить с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 2 октября. Отмечается, что он хочет наладить взаимодействие с Москвой, несмотря на отношение к этому со стороны американских политиков.
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Политика
Путин отправил в отставку главу ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Армия и оружие
Власти Японии сообщили о запуске двух ракет со стороны КНДР
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам об очередном запуске ракет Северной Кореей.
Московский Комсомолец 01 октября в 19:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания
В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM 04:09
Происшествия
В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.
Известия 06:33
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России
Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Происшествия
В Кемерове из роддома похитили ребёнка
В Кемерове 2 октября из родильного отделения одной из городских больниц похитили новорождённого ребёнка.
Сибдепо 04:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым
В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Политика
СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Автоспорт
Этап немецкой гонки DTM пройдет на «Игоре Драйв» в 2020 году
Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу.
Piter.tv 06:34
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
Фура раздавила крокодила, перебегавшего трассу в Подмосковье
"Водитель грузовика переехал рептилию, перебегавшую дорогу", - пояснили в ведомстве.
ТАСС вчера в 16:08
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Позже, в 2018-м, об участии чеченских спецназовцев в учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа говорил и лично Кадыров, хотя о высадке бойцов на территории Норвегии он не упоминал, пишет «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова получил результат ДНК-теста
StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол
Соболев заявил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев рассказал, где хочет продолжить карьеру.
Матч ТВ вчера в 08:15
Авто
Toyota RAV4 прошел новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня 06:00
Политика
Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма
Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.
BFM.ru 06:26
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления
Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31