Политика

SM NewsSM NewsТрамп пообещал поладить с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поладить с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 2 октября. Отмечается, что он хочет наладить взаимодействие с Москвой, несмотря на отношение к этому со стороны американских политиков.
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