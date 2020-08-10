Трамп заявил о желании пригласить Путина на ближайший саммит G7
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Глава США Дональд Трамп, выступая в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Белом доме, заявил, что обязательно пригласил бы президента России Владимира Путина на саммит G7.В источнике
С чего всё началось
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
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