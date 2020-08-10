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Трамп заявил о желании пригласить Путина на ближайший саммит G7

Глава США Дональд Трамп, выступая в понедельник, 10 августа, на пресс-конференции в Белом доме, заявил, что обязательно пригласил бы президента России Владимира Путина на саммит G7.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

RT на русском19:40
Коммерсантъ

Трамп: я непременно пригласил бы Путина на саммит G7

Коммерсантъ19:22
ТАСС

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ТАСС19:15
РБК

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

РБК18:53
Комсомольская правда

Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Комсомольская правда18:48
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РИА Новости18:41
Интерфакс

Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Интерфакс19:00

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
REGNUM20:48
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение23:45

В Ливии появился новейший российский ЗРК С-350

Ливийская национальная армия не дает комментариев на этот счет, но если у Хафтара действительно появились российские комплексы С-300, то турецкая армия и силы ПНС вооруженное противостояние на территории Ливии уже фактически проиграли, так как в этом случае использование средств боевой авиации станет невозможным, пишет Avia.pro.
Что происходит8 августа в 16:03
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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