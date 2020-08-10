Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
Смотрите также
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома
Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
В Белоруссии автомобиль въехал в толпу ОМОНа
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Силовики завершили операцию по вытеснению манифестантов с улиц Минска
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России по футболу
Похудевшая Лолита в купальнике попыталась исполнить танец у шеста
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
Футболист Санчо продолжит играть за «Боруссию» в следующем сезоне
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Плющенко опубликовал видео произвольной программы Трусовой
Во время стрельбы у Белого дома ранили сотрудника Секретной службы США
Трамп заявил о намерении выяснить, как коронавирус попал в США
Один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Судья матча «Спартак»—«Сочи» не считает второй пенальти явной ошибкой
Роман Широков избил судью во время матча любительских команд
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7
В суде предоставили видео первых минут ДТП с участием Ефремова
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
В России предложили увеличить пособия на детей из малоимущих семей
У берегов Антарктиды нашли «секретный корабль нацистов»
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7).В источнике
С чего всё началось
Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
Подробнее о событии