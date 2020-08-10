Тайфун «Мекхала» ударил по провинции Фуцзянь в Китае

На момент удара по побережью скорость ветра в центральной части тайфуна составляла 33 м / с. После этого тропический циклон начал слабеть, в настоящее время скорость ветра в эпицентре составляет порядка 30 м / с. Тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 35 км / ч и постепенно теряет свою силу.