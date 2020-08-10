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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
РИА Новости18:41
Подробнее о событии
RT на русском

Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

RT на русском19:40
Коммерсантъ

Трамп: я непременно пригласил бы Путина на саммит G7

Коммерсантъ19:22
Интерфакс

Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Интерфакс19:00
РБК

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

РБК18:53
Комсомольская правда

Трамп пообещал пригласить Путина на саммит G7

Комсомольская правда18:48
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РИА Новости18:41
ТАСС

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ТАСС19:15

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО принять дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
Российская газетавчера в 12:18
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Тайфун «Мекхала» ударил по провинции Фуцзянь в Китае

На момент удара по побережью скорость ветра в центральной части тайфуна составляла 33 м / с. После этого тропический циклон начал слабеть, в настоящее время скорость ветра в эпицентре составляет порядка 30 м / с. Тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 35 км / ч и постепенно теряет свою силу.
ТАСС21:54

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известия21:44
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Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ru9 августа в 09:00
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39