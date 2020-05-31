Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. «Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.

Политика Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. 1

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 292

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 376

Общество Что ждет россиян в июне 2020 года На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь. 90

Общество В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса. 46

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 2

Шоу-бизнес Дочь Александра Малинина подала в суд на отца В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина. 45

Экономика Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей. 5

Гаджеты Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 30S в РФ Китайская компания Huawei, владеющая брендом Honor, начинает продажи в РФ модели 30S.

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 183

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,5K

Космос Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.

Технологии Разработан «вечный» аккумулятор, который работает на соленой воде По большому счету речь идет о «спящем» аккумуляторе, работа которого начинается сразу же после добавления в него 7,5% раствора соленой воды. 1

Политика Глава Приморья назначил в правительство новые кадры Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. 1

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,3K

Общество Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.

Здоровье В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве. 115