Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. «Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.
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США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией

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