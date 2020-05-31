Политика
RT на русскомТрамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией. «Соединённые Штаты признают движение «Антифа» террористической организацией», — написал он в Twitter.
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Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ вчера в 21:33
Политика
Трампа спрятали в подземном бункере во время протестов у Белого дома
Агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне.
Lenta.ru 22:23
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ 07:22
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Что ждет россиян в июне 2020 года
На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
Коммерсантъ 29 мая в 04:00
Общество
В Кузбассе с 1 июня откроются торговые центры
С 1 июня в Кемеровской области открываются торговые центры. Об этом сообщил Сергей Цивилев во время обращения к жителям Кузбасса.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 00:06
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Экономика
Специалисты назвали средний размер пенсии в Башкирии
Добавим, что средний размер страховой пенсии по старости в Башкирии достигает 15 315 рублей, по инвалидности – 9 628 рублей, по потере кормильца – 10 229 рублей.
UfaTime.ru 21:31
Гаджеты
Компания Huawei начинает продажи смартфона Honor 30S в РФ
Китайская компания Huawei, владеющая брендом Honor, начинает продажи в РФ модели 30S.
Актуальные Новости 14:26
Политика
США обвинили Россию в краже «Мистралей» у Франции
Издание Forbes обвинило Россию в краже проекта корабля «Мистраль», основываясь на информации из блога.
Рамблер вчера в 10:48
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости 22:56
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 29 мая в 02:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Космос
Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать
Ранее оператор спутника - предприятие "Космическая связь" сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приёмопередатчики) Ка-диапазона.
РИА Новости 20:24
Наука
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
Технологии
Разработан «вечный» аккумулятор, который работает на соленой воде
По большому счету речь идет о «спящем» аккумуляторе, работа которого начинается сразу же после добавления в него 7,5% раствора соленой воды.
Актуальные Новости 06:02
Политика
Глава Приморья назначил в правительство новые кадры
Владивосток, 1 июня 2020, 04:50 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил 1 июня о новых кадровых назначениях в правительстве региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
REGNUM 21:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город 08:58
Общество
Использовать средства маткапитала граждане РФ смогут без помощи банков
Москва, 1 июня 2020, 05:11 — REGNUM Воспользоваться средствами материнского капитала при покупке недвижимости российские семьи смогут без посредничества банков.
REGNUM 22:11
Здоровье
В Хакасии выявили 32 новых носителя коронавируса
Абакан, 29 мая 2020, 07:18 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в республиканском правительстве.
REGNUM 29 мая в 00:18
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03