Политика
Газета.RuТрамп пообещал признать поражение при проигрыше на выборах
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что признает свое поражение, если не победит на президентских выборах в ноябре, сообщает телеканал Fox News.
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Происшествия
Ефремов записал видеообращение к людям
Lenta.ru 18:03
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда вчера в 18:43
Шоу-бизнес
Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг
Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в район строительства «Северного потока-2»
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море, где ведётся строительство газопровода "Северный поток-2".
Discover24 13:18
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Происшествия
Ветер опрокинул грузовики на российской трассе
Lenta.ru 13:42
Кино
«Довод» Кристофера Нолана перенесли на 31 июля
Студия Warner Bros. отложила новый фильм Кристофера Нолана «Довод» на две недели — теперь он выйдет в прокат не 17 июля, а 31 числа.
Игромания.ру 18:31
Игры
PlayStation 5 оказалась больше Xbox Series X
Sony показала внешний вид PlayStation 5. Один из пользователей в Твиттере решил сравнить размеры новой консоли с PS4 Pro, Xbox Series X и One X. Консоль оказалась намного больше других устройств.
The GEEK 04:40
Происшествия
В Кемерово выявили вспышку коронавируса в пансионате для престарелых
В Кемерово 11 человек не связаны никак друг с другом, ещё 11 — вспышка в пансионате для инвалидов и пожилых людей.
НГС.Кемерово вчера в 01:51
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Происшествия
На газовой заправке в Казани произошел взрыв
Коммерсантъ 18:04
Происшествия
Ефремова допросили по делу о наркотиках
После пять часов допроса актер снова помещен под домашний арест Почти пять часов шел допрос Михаила Ефремова в связи с делом о сбыте наркотиков (ст. 228.1 УК).
WomanHit.ru 00:42
Гаджеты
Представлен Xiaomi Mi Power Bank 3 на 30 000 мА·ч стоимостью всего $24
Запаса резервного аккумулятора Mi Power Bank 3 ёмкостью 30 000 мА·ч хватит, например, для того, чтобы 4,5 раза зарядить батареи смартфонов Xiaomi Mi 10 (4780 мА·ч) и Redmi K30 Pro (4700 мА·ч) или 10,5 раз аккумулятор iPhone SE (1821 мА·ч).
3DNews 13:10
Общество
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса и вышла на второе место в мире по данному показателю.
ТАСС 18:40
Экономика
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации
Власти Дагестана разработали механизм выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РД.
ГТРК Дагестан 16:18
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия 18:16
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Власти Ленинградской области разрешили работу каршеринга с 15 июня
«Разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», — сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 13 июня.
Известия 18:56
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 06:08
Армия и оружие
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина
Взгляд.ру вчера в 13:05
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Кино
Изменены правила выбора номинантов на «Оскар»
Киноакадемия США объявила, что, начиная с 94-й церемонии «Оскар» (2021), правила выбора номинантов в категории «Лучший фильм» будут изменены.
Lenta.ru 17:46
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 08:04
Автоспорт
Формула 1 объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменены из-за пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 04:28
Происшествия
В Пекине на рынке нашли коронавирус
В Пекине на одном из крупнейших рынок "Синьфади" нашли коронавирус, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
Газета.Ru 16:46
Футбол
«Брешиа» начинает судебное разбирательство против Балотелли
Нашей команде юристов поручено начать судебное разбирательство против тех, кто сделал такие заявления.
Матч ТВ 17:34
Общество
Бурдж-Халифа подсветили триколором
Дубайский небоскреб Бурдж-Халифа окрасили в цвет российского флага в честь Дня России. Об этом говорится в Twitter администрации башни.
Газета.Ru 17:23
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя
Аргументы и Факты 20:04
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45