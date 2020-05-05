Коронавирус

ФАНФАНТрамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции. «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
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Трамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса

Газета.Ru14:10

Трамп заявил о скором раскрытии источников происхождения коронавируса

Известия11:02

Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

Взгляд.ру11:40

Трамп: США готовы сообщить о происхождении коронавируса

News.ru11:30

Трамп пообещал рассказать правду об истоках коронавируса

REGNUM11:27

Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени

РИА Новости14:00

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Lenta.ru10:55
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Общество

В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим

Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб

В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Экономика

Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья

Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.
REGNUM вчера в 08:54
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Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию

Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал 11:53
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Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

РИА Новости 04:32
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Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
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Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
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Общество

Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе

Discover24 06:53
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Футбол

Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
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Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, вины они не признают.
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Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
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Общество

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
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Считавшийся мертвым футболист «Шальке» найден живым

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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
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В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин

В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
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Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.
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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
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