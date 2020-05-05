Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции. «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Общество В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями. 328

Происшествия В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. 23

Экономика Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.

Шоу-бизнес Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.

Футбол Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом» Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.

Политика Президент Абхазии вылетел в Москву с рабочим визитом Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии. 1

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин. 332

Хоккей 19-летний Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой» Российский нападающий Григорий Денисенко перешел во «Флориду». 19-летний россиянин подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт новичка.