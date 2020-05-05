Коронавирус
ФАНТрамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции. «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Общество
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим
Необходимость введения перчаточного режима Михаил Ведерников объяснил тем, что заражение может происходить не только воздушно-капельным путем, но и при контакте с поверхностями.
Российская газета 11:13
Происшествия
В ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб
В городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб.
Lenta.ru 15:45
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Происшествия
В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП
Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Экономика
Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья
Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.
REGNUM вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Тяжело больной Александр Беляев перенес операцию
Ведущий «Прогноза погоды» Александра Беляев два года назад перенес онкологическую операцию, после которой продолжает восстанавливаться и пить необходимые препараты.
Пятый канал 11:53
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
РИА Новости 04:32
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Общество
Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе
Discover24 06:53
Футбол
Куртуа: «Будет несправедливо, если „Барселону“ признают чемпионом»
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа считает, что нельзя объявлять "Барселону" чемпионом страны, если Ла Лига будет окончательно приостановлена.
Soccer.ru 12:14
Происшествия
Павел Коньков начал знакомиться со своим делом
Фигуранты начали знакомиться с материалами дела, вины они не признают.
Коммерсантъ 13:17
Политика
Президент Абхазии вылетел в Москву с рабочим визитом
Президент Абхазии Аслан Бжания во вторник вылетел в Москву с рабочим визитом. Об этом ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии.
ТАСС 11:26
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В Минздраве заявили об отсутствии выхода на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, до этого еще далеко, заявил главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 09:46
Общество
Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом
Советник ВОЗ подчеркнул, что преимущества иных жестких мер, в том числе и закрытия границ, в борьбе с вирусом не очевидны.
ТАСС 08:54
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель.
Российская газета 10:26
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru 15:29
Хоккей
19-летний Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»
Российский нападающий Григорий Денисенко перешел во «Флориду». 19-летний россиянин подписал с клубом НХЛ трехлетний контракт новичка.
Матч ТВ 10:38
Общество
В России скончались трое журналистов с коронавирусом
В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 14:24
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
Мантуров сообщил о ситуации с защитными костюмами в России
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с обеспечением медицинских работников защитными костюмами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 14:25
Шоу-бизнес
Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына
Навка поддержала Плющенко и Рудковскую, защищающих своего сына Фигуристка опровергла слухи о нездоровье Гном Гномыча.
Экспресс газета 09:02
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43