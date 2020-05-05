Коронавирус
ФАНТрамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции. «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
Футбол
«Тамбов» не сможет выкупить Мелкадзе у «Спартака»
Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что его клуб не сможет выкупить выступающего на правах аренды форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 11:09
Автоспорт
Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции
Metaratings 13:40
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
Наука
Разработан новый эффективный способ окрашивания волос
Ученые придумали способ, как безвредно окрашивать волосы. Исследование было опубликовано в журнале ACS Central Science.
Деловое.ТВ 09:59
Общество
В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса
Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
Происшествия
В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин
Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5
Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Здоровье
В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом
На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Krym.News 03:30
Авто
Китайский BYD начнет европейскую экспансию в Норвегии
CarsWeek.ru 10:13
Политика
Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны
Что происходит 11:01
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
Общество
Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом
Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Политика
Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
Взгляд.ру вчера в 00:22
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров проверился на коронавирус
Экспресс газета 05:49
Общество
Финляндия откроет границы с 14 мая
В Финляндии власти объявили о снятии ограничения на выезд за границу. Жители смогут покинуть страну с 14 мая, пишет РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 17:08