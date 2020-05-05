Коронавирус

ФАНФАНТрамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время будет обнародована информация о происхождении коронавирусной инфекции. «Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп пообещал раскрыть тайну происхождения коронавируса

ТВ Центр12:47

Трамп пообещал раскрыть данные о происхождении коронавируса

ФАН11:50

Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

Взгляд.ру11:40

Трамп: США готовы сообщить о происхождении коронавируса

News.ru11:30

Трамп пообещал рассказать правду об истоках коронавируса

REGNUM11:27

Трамп анонсировал заявление о происхождении коронавируса

Lenta.ru10:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
533
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
1,7K
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
150
Футбол

«Тамбов» не сможет выкупить Мелкадзе у «Спартака»

Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что его клуб не сможет выкупить выступающего на правах аренды форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 11:09
Автоспорт

Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции

Metaratings 13:40
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
3K
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом 03:15
158
Наука

Разработан новый эффективный способ окрашивания волос

Ученые придумали способ, как безвредно окрашивать волосы. Исследование было опубликовано в журнале ACS Central Science.
Деловое.ТВ 09:59
20
Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости вчера в 18:26
257
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
194
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,4K
Общество

Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой

Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
55
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
323
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС 02:56
1,1K
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной минздрав.
РИА Новости 13:01
157
Происшествия

В Петербурге задержали жаривших шашлыки в центре города мужчин

Полицейские провели проверку после появления в социальных сетях ролика, в котором было показано, как двое мужчин установили мангал на Сенной площади и жарили шашлыки.
РБК 14:01
356
Авто

Компания Mazda назвала преемника кроссовера CX-5

Во вторник, 5 мая 2020 года, появилась информация о преемнике Mazda CX-5. Весь модельный ряд Mazda поделят на 2 части.
Тарантас Ньюс 11:05
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
132
Здоровье

В Крыму выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом

На территории Республики Крым выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Krym.News 03:30
130
Авто

Китайский BYD начнет европейскую экспансию в Норвегии

CarsWeek.ru 10:13
Политика

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Что происходит 11:01
101
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
1,1K
Теннис

Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения

Bookmaker-ratings.ru 04:14
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 12:30
480
Общество

Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.
RT на русском 13:28
Политика

Посол Украины предложил Шредеру пари о Крыме

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал заявление бывшего канцлера Герхарда Шредера о том, что «ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине».
Взгляд.ру вчера в 00:22
1,8K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
554
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета 05:49
1
Общество

Финляндия откроет границы с 14 мая

В Финляндии власти объявили о снятии ограничения на выезд за границу. Жители смогут покинуть страну с 14 мая, пишет РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 17:08
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное