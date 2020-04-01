Общество

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе брифинга, что Вашингтон, Москва и Эр-Рияд намерены обсудить цены на нефть.
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Трамп заявил о планах США обсудить цены на нефть с Москвой и Эр-Риядом

RT на русскомвчера в 19:28

Трамп пообещал обсуждать цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией

РБКвчера в 21:36

Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

Lenta.ruвчера в 19:47

Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Газета.Ru04:11

Трамп: РФ, США и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации на рынке нефти

ТАССвчера в 19:21

Трамп: страны — лидеры по нефтедобыче обсудят ситуацию на рынке

News.ruвчера в 19:55

Трамп пообещал решать проблему цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией

Интерфаксвчера в 19:31
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Общество

Число заражений коронавирусом в США превысило 200 тысяч

В США подтверждено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:12
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Общество

Голикова назвала основную причину заболеваемости коронавирусом в РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала основной причиной заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране завозные случаи.
ФАН 12:18
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
Армия и оружие

На Украине испытали ракету «Ольха-М»

Киев, 1 апреля 2020, 15:58 — REGNUM На испытаниях ракета «Ольха-М» поразила цель на расстоянии 120 км, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 08:58
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 18:06
Политика

Госдеп оценил гумпомощь из России

В Госдепартаменте прокомментировали доставленную в США гуманитарную помощь от России для борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 19:58
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом

Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Lenta.ru 21:07
Политика

Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
ПолитРоссия 10:22
Здоровье

Названа диета для больных коронавирусом

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
ФАН 21:48
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском 21:45
Технологии

Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis

Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
CyberSport.ru 12:09
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как обрабатывать продукты из магазина

РИА Новости 14:58
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета 04:11
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин раскрыл сумму ежегодных налоговых сборов Валерии

В свою очередь Иосиф Пригожин назвал подобные сообщения ложью и рассказал о реальных гонорарах и налогах жены.
Актуальные Новости 01:10
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера 06:30
Общество

Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 21:39
Авто

Права, техосмотр, экзамены: что могут автомобилисты в период самоизоляции

Есть перемены и для автомобилистов, в основном — со знаком плюс.
НГС24 21:30
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Astera вчера в 14:59
Политика

Госдума одобрила закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Согласно опубликованному документу, в РФ будет упразднена ранее действующая дата дня воинской славы (2 сентября), а День окончания Второй мировой войны (1945 год) перенесен на 3 сентября.
Комсомольская правда 07:59
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Футбол

Голкипер «Астон Виллы» Рейна: «было страшно, мне не хватало воздуха»

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