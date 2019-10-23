США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

Экономика В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

Экономика Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

Общество У клиентов Сбербанка прослушали аудио На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.

Общество Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».

Общество Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.

Наука Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.

Политика Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США «Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.

Общество Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.

Спорт В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.

Армия и оружие Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Авто Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.

Политика Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.

Происшествия СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.

Кино «Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink «Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.

Шоу-бизнес Бузова купила квартиру за 120 миллионов Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.

Политика AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Политика Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).

Здоровье В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.

Политика Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.

Общество Украину признали самой бедной страной в Европе Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна — 67 тыс. 550 евро на душу населения.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Происшествия Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки» Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".