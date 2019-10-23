Политика
RT на русскомТрамп поручил снять санкции с Турции
США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
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The Hill: Санкции против Турции, предложенные американскими законодателями, натолкнулись на препятствия в Сенате
Московский Комсомолец Турциявчера в 06:05
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Экономика
Господдержку Северного Кавказа признали неэффективной
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки Северного Кавказа.
Газета.Ru 22 октября в 04:29
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Общество
У клиентов Сбербанка прослушали аудио
На теневых ресурсах снова продают их данные Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
В Мексике пять человек погибли при крушении небольшого самолета
Российская газета вчера в 21:55
Общество
Минэкономики предложило МВД увеличить контроль над техосмотром
Министерство экономики предложило правительству наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 23:36
Общество
Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии
Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.
RT на русском вчера в 15:47
Наука
Космологическую постоянную предложили объяснять динамикой планковских регионов
Физик Стивен Карлип объяснил наблюдаемое небольшое значение космологической постоянной сокращением эффектов расширения и сжатия планковских регионов, для которых кривизна пространства-времени по-прежнему огромна.
N+1 18 октября в 20:02
Политика
Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США
«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 22:51
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 подорожала до 2,2 трлн руб. Это в 2,2 раза больше изначальной цифры в 900 млн, которая называлась еще в 2011 году, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресную инвестиционную программу.
РБК вчера в 22:39
Спорт
В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском вчера в 04:48
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 21 октября в 00:41
Политика
Сноуден рассказал, как попал в ловушку в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не облегчает его жизнь и что ему сложно быть в оппозиции властям сразу двух стран.
РИА Новости вчера в 20:34
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
РБК вчера в 18:03
Кино
«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink
«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info вчера в 04:20
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США боятся напасть на Россию
РИА Новости вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Здоровье
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
В России следует увеличить количество бюджетных мест в медицинских учебных заведениях с 27 тысяч до 30-35 тысяч.
Lenta.ru 22 октября в 11:23
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Украину признали самой бедной страной в Европе
Самая большая покупательская способность оказалась у жителей Лихтенштейна — 67 тыс. 550 евро на душу населения.
Говорит Москва вчера в 10:58
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором видно, как иномарка наехала на пешеходов в Санкт-Петербурге, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о встрече «нормандской четверки»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не предпринимает шагов для проведения саммита в "нормандском формате".
Радио Sputnik вчера в 04:18
Происшествия
В Приамурье при получении крупной взятки задержан глава сельсовета
В Октябрьском районе при получении крупной взятки задержан глава администрации Восточного сельсовета.
ИА Порт Амур вчера в 21:46
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
REGNUM вчера в 22:43