Политика
Мой БрянскТрамп пообещал в присутствии Гуаидо «сокрушить тиранию» Мадуро
Американский лидер назвал Мадуро «социалистическим диктатором». Президент США Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, передаёт «РИА Новости». Американский лидер сделал данное заявление в присутствии Хуану Гуаидо, лидера венесуэльской оппозиции.
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Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 21:43
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