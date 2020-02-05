Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена.

Американский лидер назвал Мадуро «социалистическим диктатором». Президент США Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, передаёт «РИА Новости». Американский лидер сделал данное заявление в присутствии Хуану Гуаидо, лидера венесуэльской оппозиции.

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