Политика

Мой БрянскМой БрянскТрамп пообещал в присутствии Гуаидо «сокрушить тиранию» Мадуро

Американский лидер назвал Мадуро «социалистическим диктатором». Президент США Дональд Трамп пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, передаёт «РИА Новости». Американский лидер сделал данное заявление в присутствии Хуану Гуаидо, лидера венесуэльской оппозиции.
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Дональд Трамп
Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 21:43

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Трамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро

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