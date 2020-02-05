Политика
News.ruТрамп пообещал «сокрушить тиранию» Мадуро в Венесуэле
Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо назвал президента страны Николаса Мадуро «незаконным правителем» и пообещал «сломать власть тирании».
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Соединенные Штаты возглавляют коалицию против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро – незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГородовой 00:37
с чего всё началось
Дональд Трамп заявил, что "сокрушит тиранию" в Венесуэле, подразумевая под этим правительство президента страны Николаса Мадуро.РИА Новостивчера в 21:43
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