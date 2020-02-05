Дональд Трамп заявил, что "сокрушит тиранию" в Венесуэле, подразумевая под этим правительство президента страны Николаса Мадуро.

с чего всё началось

Соединенные Штаты возглавляют коалицию против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро – незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена.

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