Политика
Lenta.ruТрамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире. Об этом он рассказал на встрече с губернаторами, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.РИА Новостивчера в 22:15
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В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Армия и оружие
Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше
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Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
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Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress
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Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
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В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.