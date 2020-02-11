В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире. Об этом он рассказал на встрече с губернаторами, передает РИА Новости.

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