Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Во время своего выступления в Вашингтоне глава Соединенных Штатов сказал, что он намерен существенно повысить пошлины на китайскую продукцию, если торговая сделка не будет заключена. При этом он отметил, что соглашение должно быть полезным для американских фермеров и рабочих.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Трамп: США значительно повысят пошлины на товары из Китая, если стороны не договорятся

ТАСС15:12

Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем

РБК17:31

Трамп пригрозил Китаю новым витком торговой войны

Lenta.ru17:04

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями за отказ от сделки

Российская газета15:02

Трамп рассказал о планах США в случае отмены торговой сделки с КНР

RT на русском17:45

Трамп снова пообещал скорое подписание сделки с Китаем

REGNUM13:57

Обратный ход: как может выглядеть откат тарифов на китайский импорт?

Вести.Финанс06:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:15, Вашингтон
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС 17:23
Шоу-бизнес

45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью

45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер 06:11
Энергетика

«Нафтогаз» потерял на арбитраже с «Газпромом» свыше 1,6 млрд долларов

Предполагаемая прибыль украинского «Нафтогаза» от тяжбы с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже составляет не более 460 млн долларов, следует из годового отчета украинского газового монополиста.
ФАН 09:37
Экономика

Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС

Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
REGNUM 16:00
Политика

Турция экстрадировала первого террориста ИГИЛ на родину

Турция сегодня экстрадировала первого иностранного игиловца (ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ) из страны.
Московский Комсомолец Турция вчера в 04:09
Политика

США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Автоспорт

Квят продолжит выступления за «Торо Россо» в сезоне-2020

Sport24.ru 06:13
Футбол

Салах покинул расположение сборной Египта из-за травмы

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы.
Евро-футбол.ру 15:56
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Наука

По отпечатку пальца стало возможным выявить наркоманов

Ученые из Университета Суррея рассказали, как можно выявить человека, употребляющего наркотики, по отпечатку пальца.
Газета DAILY 13:39
Шоу-бизнес

Подписчики осудили таганроженку Оксану Воеводину за отказ от теста ДНК

DonDay-Таганрог 05:08
Шоу-бизнес

Врач-онколог заявил о вторичной глиобластоме у Анастасии Заворотнюк

Ugpressa.ru 11:43
Космос

Российские изобретатели нашли способ сжигать космический мусор

Компания Easar из России разработала аппарат для сжигания мусора на орбите с использованием солнечных лучей.
News.ru 17:41
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия 09:27
Политика

Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Газета.Ru 17:14
Хоккей

«Спартак» обыграл ЦСКА впервые за 6 лет

Спорт-Экспресс 15:11
Гаджеты

Hisense анонсировала новый смартфон с батареей огромной ёмкости

Китайская компания Hisense объявила о выпуске смартфона King Kong 6, который способен длительное время обходиться без подзарядки.
Профиль 10:23
Хоккей

Как Кузнецов преображает «Вашингтон», когда Овечкин «молчит»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» и был признан второй звездой дня.
RT на русском 14:37
Политика

Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы

Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Музыка

Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом

Петербургский дневник 10:16
Общество

ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.
ТАСС 09:40
Футбол

Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Футбол

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Sport24.ru 12:32
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым

Gazeta.SPb вчера в 18:30
Армия и оружие

Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика

Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру 12:18
Экономика

Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций

Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное