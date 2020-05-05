Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти вскоре опубликуют результаты расследования происхождения коронавируса, передает Reuters. "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время" - сказал Трамп.

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