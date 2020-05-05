Коронавирус
Газета.RuТрамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти вскоре опубликуют результаты расследования происхождения коронавируса, передает Reuters. "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время" - сказал Трамп.
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Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.ТАСС11:07
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Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса
Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Экономика
Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни
Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку
В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Киберспорт
Team Secret распустила состав по Rainbow Six Siege
Ранее Team Secret распустила состав по Fortnite и объявила об уходе из дисциплины.
CyberSport.ru 15:18
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Технологии
Pfizer и BioNTech начинают тестировать вакцину от коронавируса
Экспериментальную вакцину против коронавируса для первоначального тестирования на людях в США стали поставлять компании Pfizer Inc и BioNTech SE, 5 мая передает Reuters.
ИА Красная Весна 10:23
Общество
В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом
RT на русском 16:36
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
Военное дело 11:22
Общество
Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков
Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
Армия и оружие
Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей
МонаВиста 14:18
Киберспорт
VP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.pro
VP.Prodigy занимает второе место в дивизионе СНГ со счетом 4:2. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф.
Cyber.sports.ru 14:10
Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Шоу-бизнес
Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу
Сергей и Дарья Пынзарь, которые в прошлом были звездными участниками популярного российского шоу «Дом-2», празднуют оловянную свадьбу.
Актуальные Новости 13:41
Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Футбол
Тугарев: «Летом были предложения из РПЛ и Европы. Но Семин не отпустил, обещал дать шанс»
Есть интерес и из чемпионата России, и из Европы.
Sport24.ru 14:18
Футбол
12 команд РПЛ хотят завершить сезон досрочно, «Зенит» и ЦСКА против
Речь идёт про 12 команд РПЛ, кроме "Зенита", "Краснодара", ЦСКА и "Ростова", представители которых считают, что главный футбольный турнир страны нужно доиграть до конца.
Sport.ru 15:29
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31