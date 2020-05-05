Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти вскоре опубликуют результаты расследования происхождения коронавируса, передает Reuters. "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время" - сказал Трамп.
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с чего всё началось

Трамп заявил, что США через некоторое время сообщат о происхождении коронавируса

Соединенные Штаты через некоторое время предоставят информацию, в которой подробно будет говориться о происхождении коронавируса.
ТАСС11:07

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Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса

Взгляд.ру11:40

Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени

РИА Новости14:00

Власти США пообещали новые подробности о происхождении COVID-19

БИЗНЕС Online12:38

Трамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса

Газета.Ru14:10

Трамп пообещал рассказать правду об истоках коронавируса

REGNUM11:27

Трамп заявил о готовности раскрыть правду о происхождении коронавируса

ИА Красная Весна11:14

Трамп пообещал раскрыть происхождение коронавируса

Вечерняя Москва11:05
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Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
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Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
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Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где выявили вспышку коронавируса

Главврач больницы в Омске, закрытой на карантин из-за коронавируса и сотрудники которой столпились у крыльца 4 мая, чтобы сдать тест на COVID-19, уволился, так как не смог уберечь свой коллектив, сообщил во вторник областной Минздрав.
РИА Новости 13:01
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,1K
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
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Экономика

Узбекистан отправил в Россию первую партию ранней черешни

Россия импортирует около 75 тыс. тонн черешни ежегодно.
REGNUM 05:37
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
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Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
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Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
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Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
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Происшествия

Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали

Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
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Общество

Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

Lenta.ru 13:01
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Киберспорт

Team Secret распустила состав по Rainbow Six Siege

Ранее Team Secret распустила состав по Fortnite и объявила об уходе из дисциплины.
CyberSport.ru 15:18
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Технологии

Pfizer и BioNTech начинают тестировать вакцину от коронавируса

Экспериментальную вакцину против коронавируса для первоначального тестирования на людях в США стали поставлять компании Pfizer Inc и BioNTech SE, 5 мая передает Reuters.
ИА Красная Весна 10:23
Общество

В Петербурге скончались четыре медика с коронавирусом

RT на русском 16:36
16
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

Военное дело 11:22
14
Общество

Врач Гальперин прокомментировал действия калининградских медиков

Врач Семен Гальперин предположил, что калининградские медики могли оказаться не довольны условиями работы.
ФАН вчера в 22:44
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Армия и оружие

Military Watch: Китай с помощью России обошел США в области одномоторных истребителей

МонаВиста 14:18
5
Киберспорт

VP.Prodigy за историю состава проиграла 3 матча. 2 из них – Virtus.pro

VP.Prodigy занимает второе место в дивизионе СНГ со счетом 4:2. Команда уже гарантировала себе место в плей-офф.
Cyber.sports.ru 14:10
Политика

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
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Шоу-бизнес

Сергей и Дарья Пынзарь празднуют оловянную свадьбу

Сергей и Дарья Пынзарь, которые в прошлом были звездными участниками популярного российского шоу «Дом-2», празднуют оловянную свадьбу.
Актуальные Новости 13:41
Политика

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
12
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Футбол

Тугарев: «Летом были предложения из РПЛ и Европы. Но Семин не отпустил, обещал дать шанс»

Есть интерес и из чемпионата России, и из Европы.
Sport24.ru 14:18
Футбол

12 команд РПЛ хотят завершить сезон досрочно, «Зенит» и ЦСКА против

Речь идёт про 12 команд РПЛ, кроме "Зенита", "Краснодара", ЦСКА и "Ростова", представители которых считают, что главный футбольный турнир страны нужно доиграть до конца.
Sport.ru 15:29
Общество

Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС

Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
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