Политика
ForPostТрамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией
Нефтяная война, которую развязала Саудовская Аравия и Россия в борьбе за мировой рынок, может в скором времени ожидать нового участника — США. Как пишет Lenta.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что обязательно вступит в эту войну, как только для этого наступит «подходящее время».
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Общество
WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть
В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Общество
Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер
Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы
На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Главного инфекциониста Ставрополья накажут за нарушение карантина
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу.
Происшествия
Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель
Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти
Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
На пути лавины оказались два человека на сноубайках.
Общество
В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом
Общество
В России зарегистрированы 54 новых случая коронавируса
По состоянию на 20 марта в России зафиксировано 54 новых случая болезни. Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Общество
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд
Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Политика
В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским
Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Происшествия
В Подмосковье горит крупный склад
Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала на пилоне
Российская певица Лада Дэнс опубликовала видеролик со своим танцем на пилоне. Видео размещено на странице певицы в Instagram.
Общество
Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Футбол
Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА
Агент российского футболиста Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в английский "Кристал Пэлас".
Политика
На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.