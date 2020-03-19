Политика

ForPostForPostТрамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией

Нефтяная война, которую развязала Саудовская Аравия и Россия в борьбе за мировой рынок, может в скором времени ожидать нового участника — США. Как пишет Lenta.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что обязательно вступит в эту войну, как только для этого наступит «подходящее время».
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США пообещали вступить в нефтяную войну с Россией

Lenta.ru19 марта в 15:01

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

МонаВиста19 марта в 15:42

Трамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией

ForPostвчера в 08:47
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Общество

WSJ: США могут ввести санкции в отношении РФ из-за цен на нефть

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения новых санкций против России, чтобы оказать влияние на рынок нефти и стабилизировать цены на нем. Об этом в сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Международная жизнь вчера в 06:05
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
РБК 06:32
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Армия и оружие

Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

На фотографиях, снятых со спутника, можно увидеть, что на базе в настоящее время находится четыре военных вертолета.
ГЛАС.RU 19 марта в 05:26
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

Главного инфекциониста Ставрополья накажут за нарушение карантина

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу.
РИА Новости 05:19
Происшествия

Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Lenta.ru 06:56
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти

Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
BFM.ru 06:49
Происшествия

Два человека погибли под лавиной на Камчатке

На пути лавины оказались два человека на сноубайках.
Lenta.ru 03:41
Общество

В Великобритании добровольцы согласились на заражение коронавирусом

Российская газета 03:37
Общество

В России зарегистрированы 54 новых случая коронавируса

По состоянию на 20 марта в России зафиксировано 54 новых случая болезни. Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России.
Ведомости вчера в 10:29
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 вчера в 14:13
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Общество

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
РИА Новости вчера в 17:43
Происшествия

В Подмосковье горит крупный склад

Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Коммерсантъ 02:35
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала на пилоне

Российская певица Лада Дэнс опубликовала видеролик со своим танцем на пилоне. Видео размещено на странице певицы в Instagram.
Культуромания 04:11
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Футбол

Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

Агент российского футболиста Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в английский "Кристал Пэлас".
РИА Новости 06:52
Политика

На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
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