Нефтяная война, которую развязала Саудовская Аравия и Россия в борьбе за мировой рынок, может в скором времени ожидать нового участника — США. Как пишет Lenta.ru, американский президент Дональд Трамп заявил, что обязательно вступит в эту войну, как только для этого наступит «подходящее время».

Трамп пообещал вступить в нефтяную войну с Россией

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