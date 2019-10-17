Политика
Lenta.ruТрамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
Президент США Дональд Трамп в день начала турецкой операции в Сирии направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Документ опубликовал телеканал CNN. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 22:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в микротопе
Wday.ru вчера в 06:14
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 01:55
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Футбол
«Динамо» может возглавить тренер молодежной сборной Польши
Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич входит в числе претендентов на аналогичный пост в московском «Динамо».
ProstoProSport 15:25
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Политика
Кадыров назвал выдумками сообщения о зачистке его окружения
Коммерсантъ 16:47
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Lenta.ru 13:11
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз.
Ведомости вчера в 07:47
Футбол
В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City.
ProstoProSport 17:20
Общество
Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока
Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Интерфакс 14 октября в 07:00
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо вчера в 08:08
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Авто
В линейке Kia может появиться новый кроссовер дешевле Seltos
В 2020 году южнокорейский автопроизводитель KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.
Автоновости дня вчера в 09:29
Футбол
Евро-2020. Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели
Полностью символическая сборная недели выглядит следующим образом: Вратарь Мерт Гюнок (Турция); защитники Андрей Семенов (Россия), Мерих Демирал (Турция) и Регви Балдвинссон (Фареры); полузащитники Джон Макгинн (Шотландия), Денис Черышев (Россия), Руслан Малиновский (Украина) и Эран Захави (Израиль); нападающие Ромелу Лукаку (Бельгия), Харри Кейн (Англия) и Роберт Левандовски (Польша).
Вести.Ru 11:51
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Игры
The Outer Worlds может выйти на Nintendo Switch в 2020 году
Cyber.sports.ru вчера в 06:18
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что западные политики навязывали Украине свои решения.
Известия 21:00
Армия и оружие
Bloomberg сравнил действия Эрдогана в Сирии с «крымской веной»
По мнению автора, Эрдоган в Сирии очевидно надеялся на успех в крымском стиле - на постановку всех перед свершившимся фактом.
Znak.com 21:46
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 06:03