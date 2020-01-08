Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Гаджеты Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Армия и оружие Трамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке.

Экономика Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.

Политика Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.

Наука Лучшее за год. Август Что заставляет сомневаться в виновности главного «подозреваемого» в вымирании динозавров, из-за чего могло начаться глобальное потепление более 60 млн лет назад, а также причем тут Шива и шведские лестницы — в нашем материале .

Армия и оружие Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.

Армия и оружие Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.