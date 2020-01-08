Политика

РБКРБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Трамп и Столтенберг обсудили деятельность НАТО на Ближнем Востоке

RT на русском16:08

Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке

Известия14:14

Трамп попросил помощи НАТО на Ближнем Востоке

Lenta.ru15:06

Трамп попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке

Life.ru14:46

Столтенберг согласился на большую роль НАТО на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец14:35

Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке

ТАСС14:26

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

РБК16:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном

Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM вчера в 02:53
Космос

Россия увеличила число космических запусков при нулевой аварийности

Россия увеличила количество успешных космических запусков. В 2019 году было проведено 25 пусков ракет-носителей космического назначения.
ФедералПресс 11:30
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Экономика

За 2019 год в России выросло число бедных

Количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума в России увеличилось, сообщает Росстат.
Новосибирское отделение КПРФ 01:14
Единоборства

«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову

«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
ProstoProSport 11:09
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Znak.com 01:32
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Вести Татарстан 10:06
Армия и оружие

Трамп ответил на ракетный удар Ирана санкциями

Президент США Дональд Трам выступил с обращением к нации, в котором заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке.
Национальная служба новостей 12:03
Здоровье

О каких недугах может говорить вздутие живота, поведали медики

Медики сообщили, о каких недугах может говорить вздутие живота.
Пермь открытая 03:49
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец 18:50
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии представительства МВФ в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС вчера в 14:06
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Политика

Жители России назвали главного виновника пенсионной реформы

Наибольшую ответственность за пенсионную реформу жители России возложили на российскую власть в целом: почти треть населения считает, что в принятии этой реформы виновата социально-политическая система как таковая.
REGNUM 06 января в 01:23
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
REGNUM 10:38
Наука

Лучшее за год. Август

Что заставляет сомневаться в виновности главного «подозреваемого» в вымирании динозавров, из-за чего могло начаться глобальное потепление более 60 млн лет назад, а также причем тут Шива и шведские лестницы — в нашем материале .
Индикатор 18:40
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

РИА Новости 18:06
Музыка

Выпустили ранее неизданную версию культовой песни Дэвида Боуи

РЕН ТВ 13:13
Армия и оружие

Иран выпустил по американским военным базам в Ираке до 24 ракет

При атаке Ирана на военную базу США в Ираке выпущено от 20 до 24 баллистических ракет.
Комсомольская правда 17:36
Армия и оружие

Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами

Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
REGNUM 14:07
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Культура

Пермяк исполнил песню Лютика про чеканную монету из сериала «Ведьмак»

Пермский музыкант Сергей Сокол записал свою версию песни барда Лютика из сериала «Ведьмак» от Netflix.
Новости Перми 59.ru 02:16
Здоровье

Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году

25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Ranpress.ru вчера в 04:41
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Гаджеты

Названы самые мощные бюджетные смартфоны 2019 года

В результате самым мощным бюджетным смартфоном 2019 года стал Vivo X30 Pro 5G.
Актуальные Новости вчера в 10:10
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное