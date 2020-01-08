Политика

РБКРБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Трамп и Столтенберг обсудили деятельность НАТО на Ближнем Востоке

RT на русском16:08

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

РБК16:03

Столтенберг согласился на большую роль НАТО на Ближнем Востоке

Московский Комсомолец14:35

Трамп попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке

Life.ru14:46

Трамп попросил помощи НАТО на Ближнем Востоке

Lenta.ru15:06

Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке

ТАСС14:26

Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке

Известия14:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Российская газета вчера в 18:40
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Известия 15:52
Энергетика

Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов

Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
REGNUM 10:38
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

BFM.ru 17:32
Культура

Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего

Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Lenta.ru 16:53
Политика

Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
URA.Ru 13:35
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Российская газета 17:28
Армия и оружие

CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана

Телекомпания CNN опубликовала спутниковый снимок Planet Labs Inc, на котором запечатлены повреждения на военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
Московский Комсомолец 13:57
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году

Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
BFM.ru 16:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском 06:39
Происшествия

МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран

Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
РИА Новости 16:37
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на невоспитанных российских туристов

МонаВиста 11:55
Кино

Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов

Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Свободная Пресса 07:35
Единоборства

Fight Nights Global подписала контракт с Зулузиньо

Российский ММА-промоушен Fight Nights Global объявил о подписании контракта с Зулузиньо.
Metaratings 10:22
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Дни24 вчера в 04:57
Общество

Украинец чудом не полетел рейсом разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ 06:48
Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Вести.Ru 00:25
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами

Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Shraibikus News 06 января в 12:56
Кино

«Холоп» стал самой кассовой комедией в России

ToDay News Ufa 10:10
Происшествия

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

РБК 12:59
Футбол

ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги

В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
RT на русском 16:57
Политика

Жириновский назвал ЕС «колхозом»

В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Московский Комсомолец 11:18
Транспорт

Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе

Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Интерфакс 15:02
Армия и оружие

ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона

Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.
Политика Сегодня 17:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное