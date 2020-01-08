Политика
РБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
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Армия и оружие
Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада
Две ракеты упали в районе Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства, пишет 8 января AL-MAYADEEN.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
Политика
Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не станет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Вашингтона.
Армия и оружие
CNN опубликовала фото последствий ракетной атаки Ирана
Телекомпания CNN опубликовала спутниковый снимок Planet Labs Inc, на котором запечатлены повреждения на военной базе Айн аль-Асад в Ираке.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году
Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Происшествия
МВД Украины: причины крушения лайнера будет устанавливать Иран
Причины авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана будет устанавливать Иран, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Кино
Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов
Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.
Единоборства
Fight Nights Global подписала контракт с Зулузиньо
Российский ММА-промоушен Fight Nights Global объявил о подписании контракта с Зулузиньо.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой комедией в России
Футбол
ПСЖ разгромил «Сент-Этьен» в четвертьфинале Кубка французской Лиги
В матче 1/4 финала Кубка Лиги парижский ПСЖ одержал крупную победу над «Сент-Этьеном».
Политика
Жириновский назвал ЕС «колхозом»
В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Происшествия
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
Водоснабжение отключили во всех районах Нарьян-Мара в среду из-за утечки на водоводе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города.
Армия и оружие
ВС США остаются в боевой готовности, заявил глава Пентагона
Глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что ВС США сохраняют боеготовность.