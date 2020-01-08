Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Политика Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2020 году Всемирный банк в среду опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составит 1,6%, а в 2021-22 гг. — 1,8%, передает РИА Новости.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Кино Режиссёр «Легенды №17» обвинил зрителей в провале российских фильмов Российский кинорежиссёр Николай Лебедев, известный по работе над фильмами «Легенда №17» и «Экипаж», обвинил в прокатном провале некоторых фильмов зрителей, которые оказались не готовы к встрече с ними.

Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.