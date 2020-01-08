Политика
РБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
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Политика
Жители Западной Европы оказались непримиримыми критиками Трампа
Globallookpress Жители государств Западной Европы меньше всего поддерживают внешнюю политику президента США Дональда Трампа.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали опасные продукты
В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Здоровье
В Таджикистане тест на ВИЧ для мальчиков перед обрезанием стал обязательным
В Таджикистане стала обязательной проверка проверка мальчиков на ВИЧ перед обрезанием, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
Космос
Астрономы обнаружили эпическое столкновение нейтронных звезд
Астрономы рассказали о гигантской катастрофе, зафиксированной телескопами. Речь идет об эпическом столкновении нейтронных звезд.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Общество
Китайская рыба и креветки исчезнут с прилавков магазинов Оренбуржья
С 9 января с оренбургских прилавков магазинов исчезнут некоторые виды рыбы и креветок. Такое решение было принято Россельхознадзором.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Армия и оружие
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский самолет
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
Фигурное катание
Туктамышева опубликовала фото в шикарном наряде: «Когда пригласили в шаурмечную»
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографию в шикарном наряде.
Здоровье
Какие льготы положены инвалидам в России. Нововведения 2020 года
В 2020 году изменятся льготы инвалидам 1, 2 и 3 групп, нововведения предусмотрены федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственной социальной помощи» и региональным законодательством.
Политика
Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили
Принимая решения, президент США Дональд Трамп руководствуется скорее интересами, а не принципами.
Технологии
В Челябинской области появилось мобильное приложение МФЦ
По словам представителя ведомства, в 2020 году в МФЦ Челябинской области появится роботизированный колл-центр, который ответит на вопросы жителей о статусе или результате оказания услуги.
Культура
В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»
Футбол
«Челси» сделал предложение по полузащитнику «Бенфики» Жедсону Фернандешу
«Челси» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша, сообщают английские СМИ.
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила бесполетную зону над Триполи, распространив ее на воздушное пространство над единственным действующим международным аэропортом Митига, сообщил новостной портал Al Watan.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
"Нафтогаз" Украины не планирует тратить полученные от России по вердикту Стокгольмского арбитражного суда 2,9 миллиарда долларов на погашение своих долгов.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ будут посвящены памяти капитана «Спартака» Нетто
Матчи 21-го тура чемпионата России среди команд премьер-лиги будут посвящены памяти капитана московского "Спартака" и сборной СССР 1950-1960-х годов Игоря Нетто, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Футбол
Хет-трик Икарди позволил «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка лиги
На 71-й минуте отличился Йохан Кабай. Вместе с «ПСЖ» в полуфинал Кубка лиги вышли «Лион», «Лилль» и «Реймс».
Экономика
Советские министерства попали под гильотину
Минюст сформировал еще один пакет нормативных актов советского периода, подлежащих отмене — проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.