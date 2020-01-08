Политика
РБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
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Армия и оружие
Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Происшествия
Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском
Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров.
Общество
Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой
Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Общество
Торговая сеть «Лента» получит кипрскую регистрацию
Представители администрации компании полагают, что не все торговые точки сети являются убыточными.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров
Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.
Общество
МЧС рекомендует омичам не выходить на улицу из-за выбросов
По данным МЧС, передвижная экологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора выезжала в Советский и Ленинский округ города Омска, где выявила превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, и этилбензола — в 2,7 раза.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Технологии
Всего за один день в Apple App Store было потрачено 386 млн долларов
По сообщению компании Apple, покупатели потратили 1,42 млрд долларов в App Store в период между Рождеством и Новым годом, то есть с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»
Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.