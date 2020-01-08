Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.

Общество Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.

Культура Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.

Технологии Sony показала логотип PlayStation 5 Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году "Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.

Общество Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

Общество МЧС рекомендует омичам не выходить на улицу из-за выбросов По данным МЧС, передвижная экологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора выезжала в Советский и Ленинский округ города Омска, где выявила превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, и этилбензола — в 2,7 раза.

Технологии Всего за один день в Apple App Store было потрачено 386 млн долларов По сообщению компании Apple, покупатели потратили 1,42 млрд долларов в App Store в период между Рождеством и Новым годом, то есть с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Кино Netflix показал таймлайн «Ведьмака» Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Политика Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.

Политика Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».