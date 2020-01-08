Политика

РБКРБКТрамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о более активном участии альянса на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАТО.
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Трамп и Столтенберг обсудили деятельность НАТО на Ближнем Востоке

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Трамп призвал НАТО усилить активность на Ближнем Востоке

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Трамп попросил помощи НАТО на Ближнем Востоке

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Трамп попросил НАТО усилить присутствие на Ближнем Востоке

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Столтенберг согласился на большую роль НАТО на Ближнем Востоке

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Трамп направил в НАТО просьбу об усилении альянса на Ближнем Востоке

ТАСС14:26

Трамп попросил НАТО усилить роль альянса на Ближнем Востоке

РБК16:03
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Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru 18:23
Армия и оружие

Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке

Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
АБН вчера в 20:40
Происшествия

Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском

Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров.
REGNUM 03:21
Общество

Первый канал перенес показ шоу Навки с участием Загитовой

Показ шоу, главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, был запланирован на 8 января (начало — 17.30 по московскому времени), но затем исчез из сетки вещания.
Спорт-Экспресс 08:11
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Общество

Торговая сеть «Лента» получит кипрскую регистрацию

Представители администрации компании полагают, что не все торговые точки сети являются убыточными.
ГлобалМСК.ру 14:25
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
РИА Новости 15:52
Политика

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

Известия 13:59
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru вчера в 01:50
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство РФ утвердило правила маркировки товаров лёгкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров, соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.
РИА Новости 04:19
Общество

МЧС рекомендует омичам не выходить на улицу из-за выбросов

По данным МЧС, передвижная экологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора выезжала в Советский и Ленинский округ города Омска, где выявила превышение значений предельной допустимой концентрации сероуглерода — в 2,6 раза, и этилбензола — в 2,7 раза.
Om1.ru 20:41
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат 06:20
Технологии

Всего за один день в Apple App Store было потрачено 386 млн долларов

По сообщению компании Apple, покупатели потратили 1,42 млрд долларов в App Store в период между Рождеством и Новым годом, то есть с 24 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
iXBT.com 13:51
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепт-арты нового «Аватара»

Киностудия 20th Century Fox и режиссёр Джеймс Кэмерон представили первые концепт-арты сиквела фантастического фильма «Аватар».
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Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Армия и оружие

Американцы не поверили в мощность «Авангарда»

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
News.ru вчера в 15:49
Шоу-бизнес

Джастин Бибер сообщил о своей болезни

РБК 21:03
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Политика

Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 22:10
Политика

Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Российская газета 20:02
Политика

Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».
МИР 24 06 января в 04:51
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
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Два человека пострадали во время катания на горнолыжном склоне возле Читы

ТАСС 20:40
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У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
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