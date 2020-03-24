Энергетика
Lenta.ruТрамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию
Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке.
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Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США
Комсомольская правда16:08
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