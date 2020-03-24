Энергетика

Lenta.ruLenta.ruТрамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию на рынке.
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Трамп попросил Саудовскую Аравию не снижать цены на нефть до критического для США уровня

БИЗНЕС Online16:14

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru14:56

Трамп обсудил с Саудовской Аравией падение цен на нефть

Национальная служба новостей15:59

СМИ: Трамп попросил Эр-Рияд не вредить США низкими ценами на нефть

РЕН ТВ15:59

Politico: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного для США уровня

ТАСС15:10

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, но не навредить США

Комсомольская правда16:08

Саудовская Аравия разработала новую нефтяную стратегию выживания

Profinance.ru11:01
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
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Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
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Трамп считает коронавирус не страшнее машин

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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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National Interest: российский танк Т-95 мог стать кошмаром для НАТО

National Interest: российский Т-95 мог стать кошмаром для НАТО. Танк был мобильным, хорошо бронированным и с большой огневой мощью.
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Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-60-х годов", — заключил Дерипаска.
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Стали известны детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»

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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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