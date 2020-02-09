Политика
ИзвестияТрамп попросит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться сокращения финансирования других государств на $11 млрд в следующем году и увеличения средств на противодействие угрозам со стороны России и Китая, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.
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Reuters: Трамп попросит Конгресс на 21% сократить объем иностранной помощи на 2021 год
ТАСС09 февраля в 16:14
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