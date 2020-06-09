Политика
Российская газетаТрамп поручил разработать программу строительства ледоколов
Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для обеспечения полярной безопасности и американских национальных интересов в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в соответствующем меморандуме главы государства.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
Происшествия
Заключенные СИЗО в Ульяновской области устроили акцию протеста
В Ульяновской области заключенные СИЗО-1 устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны работников изолятора, сообщает во вторник, 9 июня, пресс-служба регионального УФСИН.
Известия вчера в 15:36
Происшествия
Коронавирус выявили у 26 человек еще в одном пансионате Новокузнецка
Заражение коронавирусом выявлено у 26 человек еще в одном пансионате города Новокузнецка, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.
РИА Новости вчера в 03:57
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
REGNUM вчера в 09:39
Наука
Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными
Evo-rus.com вчера в 16:18
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Общество
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы
На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Китай не хочет принимать участие в трехсторонних переговорах с США и РФ по ядерному оружию, рассказал местным китайским СМИ официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Происшествия
В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета вчера в 01:56
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 04:40
Здоровье
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 08 июня в 00:09
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили 08 июня в 03:01
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
Происшествия
В Красноярске мужчина убил сожительницу и её пятилетнюю дочь
Городские новости. Красноярск вчера в 23:37
Наука
Россия уточнила глубину Марианской впадины
Журналистская правда 08 июня в 04:10
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Киберспорт
Капитан G2 признал, что на LAN его команда проиграла бы NaVi
Капитан G2 Esports Неманья «Nexa» Исакович считает, что его команде повезло, что с российской Natus Vincere на DreamHack Masters Spring 2020 играли по интернету.
Спорт-Экспресс вчера в 23:55
Космос
Нужна ли нам новая орбитальная станция?
Дмитрий Рогозин заявил, что России нужно строить новую орбитальную станцию.
Аргументы и Факты вчера в 21:00
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Армия и оружие
Авиация Хафтара нанесла неожиданный удар в тыл силам ПНС: турецкая «бесполётная зона» не сработала
Военное обозрение вчера в 07:54
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
За 2019 год ВРП Приморья вырос на 43 млрд рублей
Валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края вырос на 43 млрд руб. за 2019 год, сообщает правительство региона.
RT на русском вчера в 22:49
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Армия и оружие
ВМС США запретят использование флага конфедератов
«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI вчера в 20:57
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08 июня в 08:27