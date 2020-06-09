Политика

ИзвестияИзвестияТрамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Американская программа строительства ледоколов должна включить не менее трех судов тяжелого класса, следует из распоряжения главы Белого дома.
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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК15:30

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики

Коммерсантъ14:03

В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Life.ru14:00

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия13:27

Трамп поручил разработать программу создания полярного флота из ледоколов

ТАСС14:08

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Московский Комсомолец13:08

Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у партнеров

РИА Новости13:32
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Общество

Холмчане покричали про некачественный ремонт домов

Сахалин.Инфо 18:32
Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия 17:53
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Космос

Лунная версия Starship полетит в один конец

N+1 12:54
Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Происшествия

Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Политика

В суде по MH17 привели опровергающие версию с истребителем факты

В окружном суде Гааги на заседании по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения от атаки истребителя.
Lenta.ru 12:46
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
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Футбол

«Тулуза» и «Амьен» ликуют. Чемпионат Франции продолжается, но в суде

В целом Госсовет признал легитимным такое завершение сезона с заморозкой позиций, однако постановил не отправлять в Лигу 2 "Амьен" и "Тулузу", а вместо этого пересмотреть формат чемпионата-2020 / 21, то есть фактически расширить состав участников следующего сезона до 22 команд, включая "Лорьян" и "Ланс".
Soccer.ru 15:46
Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
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Происшествия

Депутата из Дагестана заподозрили в убийстве десятков хищных птиц

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела за незаконную охоту и привлечение несовершеннолетних к совершению преступления, значится в сообщении регионального МВД.
Новые Известия 13:56
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Кино

Мультфильмы российской студии покажут в Великобритании

Мультфильмы «Снежная Королева: Зазеркалье» и «Волки и Овцы: Ход Свиньей» российской студии Wizart будут показаны на территории Великобритании и Ирландии, 9 июня заявила пресс-служба «Роскино».
ИА Красная Весна 16:26
Общество

В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:25
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
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Футбол

«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс 07 июня в 09:09
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Общество

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
RT на русском 16:08
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

Отмечается, что ограничения, введённые иностранными государствами, подтолкнули Путина выбрать для России курс на достижение экономической независимости.
Цензуры.Нет 11:08
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Здоровье

Врачи НИИ Склифосовского предложили новый способ лечения коронавируса

Врачи НИИ имени Склифосовского внедрили новый метод лечения коронавирусной инфекции.
Вечерняя Москва 14:57
Общество

Rheinische Post (Германия): скоро 30 миллионам россиян потребуется помощь (Rheinische Post)

После пандемии коронавируса в России к концу года могут потерять работу до 10 миллионов человек, опасаются российские экономисты.
ИноСМИ 18:11
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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Здоровье

Врачи перечислили симптомы редкого осложнения коронавируса у детей

Доктор Джулия Кенни, консультант по детским инфекционным заболеваниям и иммунологии в Evelina London отметила, что если проигнорировать симптомы и не прибегнуть к лечению, есть риск развития тяжелых осложнений у детей.
Народные новости 11:35
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