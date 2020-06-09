Политика

ИзвестияИзвестияТрамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Американская программа строительства ледоколов должна включить не менее трех судов тяжелого класса, следует из распоряжения главы Белого дома.
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Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

РБК15:30

США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru14:33

Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у партнеров

РИА Новости13:32

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Известия13:27

Трамп поручил разработать программу создания полярного флота из ледоколов

ТАСС14:08

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Московский Комсомолец13:08

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики

Коммерсантъ14:03
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Гаджеты

Недорогой смартфон Oppo A52 вышел в России

Megaobzor.com 05:06
10
Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° 10:08
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
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Общество

В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
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Происшествия

В анализах Михаила Ефремова нашли следы наркотиков

Новые Известия 11:04
1,5K
Экономика

ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
2
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском вчера в 10:35
2,3K
Политика

США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17

«Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс.
ФАН вчера в 07:00
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Интерфакс 15:05
17
Интернет

Телефоны пользователей WhatsApp попали в поисковую выдачу Google

Телефоны пользователей приложения WhatsApp попали в поисковую выдачу Google. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:51
37
Общество

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости 12:59
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
1,2K
Политика

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
Вести.Ru 15:51
Происшествия

Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского

Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
13
Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
22
Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 06:53
100
Происшествия

Роднина отреагировала на смертельное ДТП с участием Ефремова

Газета.Ru 08:55
2
Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
1
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
1,2K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
12
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
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Кино

Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов

"Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.
Интерфакс 15:31
Наука

Люди считают труднодоступных партнеров более привлекательными

Многие люди относят труднодоступных партнеров к категории более привлекательных.
Дни24 04:37
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Футбол

Сторари получит должность в руководстве «Ювентуса»

Бывший голкипер «Ювентуса» и «Кальяри» Марко Сторари станет одним из руководителей туринского клуба.
Матч ТВ 16:13
Здоровье

Как избежать перегрева в жару: отвечает Роспотребнадзор

Метеорологи прогнозируют в Саратовской области жару до +34°С. В связи с установившейся жаркой погодой специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер: 1. Ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума.
Саратов 24 04:08
6
Общество

Власти Москвы назвали сроки выхода экономики на докризисные показатели

Экономика Москвы выйдет на докризисные показатели уже в июле.
РБК 16:04
3
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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