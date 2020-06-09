Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСША разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Об этом говорится в меморандуме американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.
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Трамп поручил создать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики

Говорит Москва13:20

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики

Коммерсантъ14:03

Трамп поручил изучить возможность аренды ледоколов у партнеров

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Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

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США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Газета.Ru14:33

Трамп поручил разработать программу создания полярного флота из ледоколов к 2028 году

ТАСС14:08

США разработают программу строительства ледоколов для Арктики

Московский Комсомолец13:08
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Происшествия

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РИАМО 14:40
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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REGNUM вчера в 07:58
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Происшествия

Ефремов на свободе может скрыться от следствия – прокурор

"Находясь на свободе, Ефремов может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей", – заявила представитель надзорного ведомства.
Москва 24 14:19
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
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Происшествия

Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова

Pravda.Ru 07:19
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Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

АБН вчера в 13:47
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Авто

Volkswagen начал производство нового Nivus

Компания Volkswagen начала серийное производство нового компактного купе-кроссовера Nivus.
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Байер один из лучших по контролю мяча в Германии, игроки дорожат мячом, поэтому потерь минимум.
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Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
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Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
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Происшествия

После аварии в Норильске топливо попало в озеро

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино.
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
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Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза рассказал о доброте и трудолюбии актера

Актер умело распределяет выполнение трюков между профессионалами, тем самым помогая зарабатывать на жизнь дублерам и каскадерам.
RuNews24.ru вчера в 21:44
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Футбол

Дюков: «Мы предложили ряд изменений в налоговое законодательство для спонсоров и клубов»

Кризис — громкое слово, но финансовая ситуация в клубах стала значительно сложнее.
Sport24.ru 08:13
Происшествия

Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым

Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
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«Трактор» заключил контракт с защитником «Баффало» Пилутом

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Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

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Армия и оружие

Кедми заявил о новом предназначении секретных подлодок РФ

Бывший сотрудник израильской разведки Яков Кедми рассказал о возможном предназначении новых секретных российских подлодок Белгород и Хабаровск.
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Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
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«Норникель» получит страховку в $30 млн после аварии в Норильске

«Норникель» получит страховую выплату $30 млн за пострадавшее в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске имущество, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор и старший вице-президент компании Сергей Малышев.
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Футбол

РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и Казахстана

Как стало известно СМИ, в ближайшее время Российский футбольный союз объявит о новом правиле, касающемся легионеров: футболисты из Армении, Киргизии и Казахстана, выступающие в России, перестанут ими считаться.
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony объявила новую дату презентации игровой консоли Sony PlayStation 5, ранее отмененную из-за беспорядков, которые происходят в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
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«Социальный мониторинг» в Москве продолжит работать после отмены пропусков

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг".
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В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

ИнфоСМИ 06:52
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

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Гендиректор «Зенита» ответил на критику Федуна

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слова председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна по поводу назначения петербургского клуба хозяином поля в полуфинальном матче Кубка России.
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