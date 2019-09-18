Политика
Телеканал 360°Трамп поручил усилить санкции против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что распорядился усилить санкции против Ирана. Об этом сообщило ИА Nation News. «Я поручил министру финансов существенно расширить санкции против Ирана!» — заявил американский лидер.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика
Не хотим как в Париже: почему власть не отступит по «московскому делу»
В сети развивается информационная кампания в поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима за якобы нападение на сотрудника Росгвардии на акции 3 августа.
Актуальные комментарии 02:08
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Экономика
Путину рассказали о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание Владимира Путина на то, что за восемь неудач при венчурном инвестировании бюджетных средств можно получить 20-летний срок.
News.ru 10:53
Наука
В России разработали новую гравитационную модель элементарных частиц
Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новую гравитационную модель внутренней структуры элементарных частиц и ядер атомов, которая способна изменить современные представления о физике.
РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено правительством России и вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19
Происшествия
В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Армия и оружие
В Иране усомнились в доказательствах Эр-Рияда о причастности к атакам
Советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами.
Известия 12:58
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Хоккей
«Трактор» в овертайме обыграл «Сибирь»
Челябинский хоккейный клуб Трактор на выезде в Новосибирске с футбольным счетом сумел обыграть команду Сибирь в овертайме.
Znak.com 12:44
Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим Королем России
Дзюба стал настоящим Королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева.
Спорт день за днем 04:54
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service 02:33
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск 07:42
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11