с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Футбол Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Шоу-бизнес Ольга Бузова прилетела в Читу и восхитилась природой Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая 24 сентября выступит в Забайкальской краевой филармонии, прилетела в Читу и восхитилась природой.

Политика В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским.

Кино Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми» Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Транспорт «Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.

Политика Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Музыка На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».

Культура Савик Шустер пообещал подать в суд на Коломойского Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства.

Кино Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение» Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.

Экономика «Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Автоспорт Даниил Квят: «Райкконен хотел меня убить» Пилот «Торо Россо» Даниил Квят обвинил гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена в столкновении на «Гран-при Сингапура».

Кино Ксения Собчак снимется в сериале про ангарского маньяка Ксения Собчак сыграет в новом сериале режиссёра Константина Богомолова про ангарского маньяка Михаила Попкова.

Наука Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика США назвали способ возвращения Крыма Украине Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.

Спорт Ганус: WADA ничего не требует от РУСАДА Специалист подчеркнул, что РУСАДА не имеет никакого отношения к данным лаборатории.

Политика МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда 21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.