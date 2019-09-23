с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Энергетика Цены на бензин в России выросли на 0,2% Цены на бензин в России выросли. В августе показатель в сторону увеличения стоимости составил 0,2%, сообщили в Росстате.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Политика Сенцов согласился пожать руку Путину при одном условии Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов согласился пожать руку президенту России Владимиру Путину, но при одном условии.

Политика Андрей Бочаров вступил в должность губернатора Волгоградской области После официального вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к жителям региона, поблагодарив их за поддержку и оказанное доверие.

Хоккей «Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Здоровье Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Армия и оружие Эр-Рияд посчитает войной возможную атаку Ирана на нефтяные объекты Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что сейчас Эр-Рияд ждет результатов расследования нападения на нефтяные объекты при участии международного сообщества.

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.

Происшествия В Хабаровском крае тигр напал на охотников Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Гаджеты Xiaomi представила новую серию дешевых телевизоров — Mi TV Pro Самыми первыми на презентации были показаны новые телевизоры с дисплеями, разрешение которых составляет 4К UHD.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Здоровье GPMB: Существует реальная угроза возникновения смертоносной пандемии По мнению исследователей, смертельные эпидемии, вызванные неизвестными вирусами и бактериями, дорого обходятся мировой экономике.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Наука Нездоровая еда ухудшила долговременную память крыс Ученые подвели итоги эксперимента и пришли к выводу, что нездоровая еда ухудшила долговременную память крыс.