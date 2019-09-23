Политика
ИзвестияТрамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп отдавал распоряжение о временной задержке около $400 млн, которые планировалось направить на военную помощь Украине, из-за опасений по поводу ненадлежащего использования средств в связи с коррупцией в этой стране, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента.Коммерсантъвчера в 23:16
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