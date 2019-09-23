с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Политика Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась кадром из храма в венчальном платье Ксения Собчак поделилась с поклонниками кадром из храма в венчальном платье.

Культура Умер продюсер «Симпсонов» и «Рика и Морти» Ушел из жизни Джей Майкл Мендел - продюсер мультипликации, известный по работе в таких легендарных проектах, как Симпсоны и Рик и Морти .

Политика Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского по отношению к России Экс-депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую сделал президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы, передает "112 Украина".

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Шоу-бизнес Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью "Комсомольской правде" призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Гаджеты Apple начнет производить Macbook в США Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Экономика Владельцы Auchan продали бизнес автосервисов в России Бизнес, ставший впоследствии группой Mobivia, основал Эрик Дервиль — бывший супруг одной из дочерей Мюлье, владеющей Auchan Retail.

Общество Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.

Здоровье Врачи назвали болезни, которые страшнее рака Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.