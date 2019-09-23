с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Гаджеты Складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился на европейском рынке Первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold появился в магазинах Европы, сообщает iXBT.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Наука В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида» Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.

Гаджеты Apple начнет производить Macbook в США Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.

Кино Заключительный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Эмми» как «лучший драматический сериал» года, сообщает РИА Новости.

Политика Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Политика В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.

Происшествия Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.

Происшествия В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

Гаджеты Компания Xiaomi показала Xiaomi Mi Mix Alpha Китайская компания Xiaomi продемонстрировала уникальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.

Футбол Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Культура С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника» С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.

Футбол Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

Политика Министром природных ресурсов Оренбуржья назначен Александр Самбурский Александру Самбурскому 38 лет, родился в Екатеринбурге. Закончил школу с «золотой медалью», является кандидатом экономических наук.

Политика Комиссия ГД пригласит на заседание нового посла США в РФ Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России заявил о планах пригласить на заседание нового посла США в РФ.

Общество Роскачество представило результаты проверки детской воды Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.

Гаджеты Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.

Происшествия Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.

Путешествия Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.