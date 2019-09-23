Политика
ИзвестияТрамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп отдавал распоряжение о временной задержке около $400 млн, которые планировалось направить на военную помощь Украине, из-за опасений по поводу ненадлежащего использования средств в связи с коррупцией в этой стране, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников администрации президента.Коммерсантъвчера в 23:16
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Эксперт о решении Трампа заморозить военпомощь Киеву: «Воровать надо меньше»
Московский Комсомолец06:40
WP узнала о приказе Трампа удержать выплаты Киеву за неделю до звонка Зеленскому
Интерфаксвчера в 23:52
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Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
Российская газета 07:13
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Транспорт
По Крымскому мосту поехал первый поезд
По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.
Газета.Ru 06:58
Политика
Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:35
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Футбол
The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022
Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.
RT на русском 05:42
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Гаджеты
Xiaomi выпустила телефон за 180 тысяч рублей
Lenta.ru 06:32
Авто
Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Политика
Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
РБК 07:08
Происшествия
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб
В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
Газета.Ru 02:48
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Происшествия
В Саратове вводят усиленные наряды ДПС
В ГАИ дали пояснение, что сотрудники ДПС будут работать по всем нарушениям ПДД в местах, которые максимально приближены к школам и детсадам, а также на опасных аварийных участках.
RuNews24.ru 05:51
Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
Интерфакс 02:40
Политика
В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий
Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).
ТАСС 04:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр 01:28
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Происшествия
СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга
Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.
Известия 07:05
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Политика
В Челябинске состоялось первое заседание новой думы
Polit74.ru 03:34