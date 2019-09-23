с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране. Об этом со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников сообщила газета The Washington Post.

Политика Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.

Общество Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.

Транспорт По Крымскому мосту поехал первый поезд По железнодорожной части Крымского моста отправили тестовый дизельный поезд, передает RNS.

Политика Песков прокомментировал выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Политика России учитывает экологические вопросы, которые подняла в ООН юная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг, и уделяет много внимания борьбе с вызовами, которые в области климата стоят перед человечеством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Происшествия В Кирове пресекли массовое убийство в школе В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.

Транспорт «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Футбол The Telegraph сообщила об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 Как сообщает газета The Telegraph, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции против российского спорта, команда Станислава Черчесова может быть не допущена к чемпионату мира — 2022.

Происшествия Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

Авто Россиян предупреждают о грядущем росте цен на автомобили Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".

Политика Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.

Происшествия Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, один человек погиб В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Кино Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные» Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.

Происшествия В Саратове вводят усиленные наряды ДПС В ГАИ дали пояснение, что сотрудники ДПС будут работать по всем нарушениям ПДД в местах, которые максимально приближены к школам и детсадам, а также на опасных аварийных участках.

Общество Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.

Политика В России в 2019 году ликвидировали около 100 нарколабораторий Порядка 100 нарколабораторий ликвидировали в России в этом году, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета (ГАК).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Происшествия СК назвал заказчика нападения на дом Михаила Круга Накануне в ведомстве назвали имя убийцы исполнителя — Круга застрелил член ОПГ Дмитрий Веселов, которому вместе с подельником Александром Агеевым поручили ограбить дом певца.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Происшествия В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.

Гаджеты Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.