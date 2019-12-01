Политика
RT на русскомТрамп посоветовал WSJ найти «источник сливов получше»
Президент США Дональд Трамп посоветовал газете The Wall Street Journal найти «источник информации получше». Он обвинил издание во лжи, комментируя материал о «сделке с Китаем».
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Наука
Наблюдения за шимпанзе помогли понять, как люди научились танцевать
Исследователи из Уорвикского университета выяснили, что шимпанзе могут чувствовать ритм и двигаться синхронно.
Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Биатлон
Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину
Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил «Порту» с порно
Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Порту», сравнил свою бывшую команду с порнографией, утверждает АS.
Политика
Путин пообещал улучшенную систему поддержки рождаемости в России
Президент Владимир Путин пообещал заняться улучшением системы мер поддержки рождаемости в России, поскольку нынешние он считает недостаточными.
Политика
Путин поздравил Джонсона с победой
Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.
Армия и оружие
Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Политика
Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Общество
Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Музыка
Верка Сердючка выпустила трек Make It Rain Champagne
Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, презентовал новый трек Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»).
Общество
В Британии пенсионерка заказала стриптизера в дом престарелых
Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.
Происшествия
Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась
Площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, в здании хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, идет эвакуация людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Футбол
Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа
Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Учитель одной из школ города Шахты Ростовской области обругал, в том числе с использованием нецензурных слов, ученика 11-го класса.
Кино
Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»
Политика
Еще один комитет в рамках импичмента утвердил обвинения против Трампа
Судебный комитет палаты представителей США проголосовал за обе статьи, по которым президенту страны Дональду Трампу грозит импичмент.
Общество
Миллионы россиян стали невыездными из-за долгов
Детализация сведений по иным категориям исполнительных производств не предусмотрена, однако по собранной источником информации, ограничение на выезд может быть наложено на 7–8 млн должников по кредитам, кроме того, потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.
Общество
Назван организатор убийства Шеремета
Украинское следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Происшествия
СК проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в детсаде
Следственный комитет приступил к проверке появившегося в СМИ сообщения о том, что в одном из детсадов Гурьевска Калининградской области воспитательница заперла 4-летнего мальчика в кабинете и забыла про него, пока за ребенком не пришел родственник.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об отставке, сказали РБК два источника, близкие к региональным властям.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём
Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.