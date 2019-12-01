Президент США Дональд Трамп посоветовал газете The Wall Street Journal найти «источник информации получше». Он обвинил издание во лжи, комментируя материал о «сделке с Китаем».

Политика Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину Корреспондента российского телеканала НТВ Сергея Савина вместе со съемочной группой не пустили на территорию Украины при попытке въехать в страну через аэропорт «Борисполь» в Киеве.

Политика Путин поздравил Джонсона с победой Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании и пожелал успехов в столь ответственной деятельности.

Армия и оружие Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.

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Происшествия СК проверяет информацию о жестоком обращении с ребенком в детсаде Следственный комитет приступил к проверке появившегося в СМИ сообщения о том, что в одном из детсадов Гурьевска Калининградской области воспитательница заперла 4-летнего мальчика в кабинете и забыла про него, пока за ребенком не пришел родственник.

Политика Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.