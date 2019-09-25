Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
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