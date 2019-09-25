Политика
Газета.RuТрамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
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Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения
Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
Известия вчера в 08:27
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
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За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.
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Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 23 сентября в 11:58
Футбол
Месси получил травму мышц бедра
РИА Новости 14:18
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Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
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Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Космос
Корабль «Союз» с экипажем на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-15» с экипажем на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
REGNUM 16:15
Происшествия
Почти 50 человек пострадали после жесткой посадки Boeing в Барнауле
При жесткой посадке пассажирского Boeing, следовавшего из города Камрань в Барнауле, пострадали 49 человек.
Газета.Ru 21:26
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Кино
Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
Государственные Вести 00:22
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Крупный канал контрабанды леса в Китай перекрыли в Забайкалье
По данным министерства природных ресурсов края, ущерб от незаконной вырубки леса в Забайкалье с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза.
ТАСС 08:38
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы 08:03
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Происшествия
Скончался адвокат Кокорина Андрей Ромашов
Известный российский адвокат Андрей Ромашов скончался на своей даче в Московской области, сообщает "Спорт-Экспресс".
РЕН ТВ 17:46
Авто
В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Общество
С 1 октября повысится зарплата бюджетников
Зарплата работников бюджетной сферы, которые не попали под майские указы президента, повысится с 1 октября на 4,3%. Изменения коснутся, например, нянечек детских садов, кадровиков, персонала, который занимается техническим обслуживанием зданий и оборудования госучреждений.
RT на русском 10:35
Космос
Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере
ТАСС 23 сентября в 19:10
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости 16:19
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23