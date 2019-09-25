Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп верит, что Зеленскому удастся договориться с Путиным

РЕН ТВ15:17

Трамп пожелал Зеленскому договориться с Путиным

Московский Комсомолец14:57

Трамп рассказал о своем отношении к диалогу Путина и Зеленского

Вечерняя Москва14:57

Трамп о возможной встрече Путина и Зеленского: Это было бы огромным достижением

Life.ru15:04

Трамп заявил, что Путин стремится к урегулированию в Донбассе

ТАСС14:52

Трамп заявил о стремлении Путина урегулировать конфликт на Украине

Взгляд.ру14:46

Трамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным

Газета.Ru14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Политика

Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Политика

Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 13:35
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Политика

В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.
РБК 14:15
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Гаджеты

Вести.net: Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha, обернутый в экран

Вести.Хайтек 03:38
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Общество

Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии

Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Авто

В России появится новая автомобильная марка

Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
Pnzdrive вчера в 15:41
Религия

В РПЦ отреагировали на предложение легализовать многоженство в России

Lenta.ru 13:02
Экономика

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Футбол

«Краснодар» потерпел третье поражение подряд и вылетел из Кубка России

РБК 14:30
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Футбол

В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»

В перерыве матча «Факела» и «Арсенала» произошел неприятный инцидент.
КП - Воронеж 14:56
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Газета.Ru 03:03
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Зеленский показал фото с Трампом

Rambler News Service 09:33
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Кино

От России на премию «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»

Vologda-poisk.ru 03:45
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика

Клинтон назвала Трампа предателем

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.
Взгляд.ру 13:31
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Сын Гарри и Меган впервые появился на публике

Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Политика

Стало известно, по кому ударит стенограмма Трампа

Президент США Дональд Трамп, как и обещал своим противникам из Демократической партии, опубликовал стенограмму телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное