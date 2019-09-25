Политика
Газета.RuТрамп посоветовал Зеленскому договориться с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика
Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией
Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.
Газета.Ru 14:30
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 13:35
Политика
В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.
РБК 14:15
Политика
НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Космос
24 сентября к земле приблизится крупный астероид
По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной вчера в 08:13
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Общество
Центры образования «Точка роста» созданы в школах Северной Осетии
Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во вторник в школах Северной Осетии благодаря нацпроекту "Образование".
ТАСС 23 сентября в 09:03
Авто
В России появится новая автомобильная марка
Представители автомобильной промышленности Узбекистана разрабатывают проект по крупноблочному выпуску на предприятие Derways, расположенном на территории Карачаево-Черкесии, малолитражных легковушек под новым брендом Atlas.
Pnzdrive вчера в 15:41
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Футбол
В перерыве матча с «Арсеналом» пожарные облили водой фанатов воронежского «Факела»
В перерыве матча «Факела» и «Арсенала» произошел неприятный инцидент.
КП - Воронеж 14:56
Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Кино
От России на премию «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
Vologda-poisk.ru 03:45
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Политика
Клинтон назвала Трампа предателем
Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.
Взгляд.ру 13:31
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Сын Гарри и Меган впервые появился на публике
Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.
Euromag.ru 06:52
Политика
Стало известно, по кому ударит стенограмма Трампа
Президент США Дональд Трамп, как и обещал своим противникам из Демократической партии, опубликовал стенограмму телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
Московский Комсомолец 14:22