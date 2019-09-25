Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что главе Украины Владимиру Зеленскому удастся договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Трамп дал совет Зеленскому продолжать прогресс в отношениях с Россией Американский лидер Дональд Трамп посоветовал главе Украины Владимиру Зеленскому "продолжать прогресс" в отношениях с Россией.

Политика Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Политика В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Космос 24 сентября к земле приблизится крупный астероид По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.

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Политика Клинтон назвала Трампа предателем Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.